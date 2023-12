Zom 100: guía para continuar la historia en el manga

El pasado 25 de diciembre, por fin, fueron estrenados los episodios 10, 11 y 12 que confirmaron el final de temporada de la adaptación al ‘anime’ de Zom 100: Bucket List of the Dead. Ahora, que la primera temporada de Zom 100 ha terminado es normal que algunos se pregunten cómo continuar la historia de este ‘anime’ en el ‘manga’. Ya que, aún no ha sido confirmada la producción de una segunda temporada de Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi.

Índice de la guía para leer el ‘manga’ Zom 100 desde dónde quedó el final del ‘anime’

¿Guía para conocer desde dónde leer el ‘manga’ Zom 100 para continuar la historia del ‘anime?

Los primeros 12 episodios de la temporada 1 del ‘anime’ Zom 100 adaptaron 21 capítulos del ‘manga’ escritor por Haro Aso e ilustrado por Kotaro Takata. Así que para continuar la historia de Zom 100 en el ‘manga’, luego del final del ‘anime’, deben empezar a leer desde el capítulo 22 ubicado en el volumen 6 del ‘manga’ Zom 100. Este capítulo (22) se llama Cross-Country Trip of the Dead o Viaje a través del país de los muertos.

¿Cuántos capítulos tiene la historia del ‘manga’ Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto?

Hasta el momento, para aquellos que se pregunten cuántos capítulos tiene el ‘manga’ Zom 100, les contamos que han sido publicados 57. Estos capítulos están recopilados en 15 volúmenes. De estos 15 tankōbon, solo 12 han sido publicados fuera de Japón. Cabe resaltar que cada uno de los tankōbon del ‘manga’ Zom 100 cuenta con 160 páginas que recopilan cuatro historias. Adicionalmente, les contamos que por lo general estos ‘manga’ contienen contenido extra como Kencho in Borderland. Este es el bonus 8 de la obra de Haro Aso y Kotaro Takata.

¿Qué capítulos adaptará la segunda temporada de Zom 100?

Viz media ha liberado en su canal en YouTube varios vídeos sobre el ‘anime Zom 100.

Sabemos que aún no han anunciado sí la segunda temporada del ‘anime’ Zom 100 se encuentra en producción. Sin embargo, sí les podemos comentar cuáles serán las historias principales que podría adaptar la nueva temporada cuándo —eventualmente—sea estrenada. Cabe resaltar, que listaremos aquellas historias del ‘manga’ Zom 100 que duran más de un capítulo.

Historias importantes que se podrían adaptar en la segunda temporada del ‘anime’ Zom 100:

Suite of the Dead o Suite de los Muertos : inicia en el capítulo 24 y termina en el 26 del ‘manga’ Zom 100.

: inicia en el capítulo 24 y termina en el 26 del ‘manga’ Zom 100. Dinosaurs of the Dead o Dinosaurios de los muertos : inicia en el capítulo 28 y termina en el 29 del ‘manga’ Zom 100.

: inicia en el capítulo 28 y termina en el 29 del ‘manga’ Zom 100. Millionaire of the Dead o Millonario de los muertos : inicia en el capítulo 31 y termina en el 35 del ‘manga’ Zom 100.

: inicia en el capítulo 31 y termina en el 35 del ‘manga’ Zom 100. Geisha of the Dead o Geisha de los muertos : inicia en el capítulo 36 y termina en el 37 del ‘manga’ Zom 100.

: inicia en el capítulo 36 y termina en el 37 del ‘manga’ Zom 100. Pilgrimage of the Dead o Peregrinación de los muertos : inicia en el capítulo 38 y termina en el 40 del ‘manga’ Zom 100.

: inicia en el capítulo 38 y termina en el 40 del ‘manga’ Zom 100. Cruiser of the Dead o Crucero de los muertos: inicia en el capítulo 41 y termina en el 42 del ‘manga’ Zom 100.

Deben estar pendientes de GamerFocus, ya que les estaremos informando cualquier noticia sobre el estreno de la nueva temporada del ‘anime’ Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi.

