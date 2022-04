Vale, no queremos decir que la película sea todo un sueño en la mente de Stephen Strange. Un final recurrente de varias producciones ajenas para borrar trágicos desenlaces de la trama. Sin embargo, el nivel de locura que alcanza la secuela de Doctor Strange (2016) es tal, que en verdad pereciera una pesadilla de la que Stephen y Wanda solo quieren despertar.

Pero no pueden, es la realidad del multiverso.

Este ‘crossover’ multiversal sí es un sueño para los fanáticos de Marvel. No solo tenemos a dos de los personajes más poderosos aliados de los reducidos Avengers, sino otras encarnaciones debutantes como América Chávez, nuevas variantes como Defender Strange, Zombie Strange y el que muy posiblemente sería el mismísimo Strange Supreme visto en What If…? Y oh sorpresa, hay un tercer ojo.

En el más reciente ‘spot’ promocional de Doctor Strange en el multiverso de la locura también vemos a Wanda y su versión definitiva de Scarlet Witch, así como a sus hijos que regresan desde WandaVision. Ella será un pilar importante en esta odisea de Strange por el multiverso, con no pocos sospechando su transferencia final a villana.

Como es natural, la confirmación de Patrick Stewart en la película como el profesor Charles Xavier, miembro de una versión original de los Illuminati en el Universo Cinematográfico de Marvel, eleva las expectativas. No creemos que los X-Men se abran paso, pero es una fuerte señal de lo que nos depara el futuro. Tanta locura no pasará inadvertida.

¿Cuándo se estrena en Colombia Doctor Strange en el multiverso de la locura?

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrena el 5 de mayo del 2022 en Colombia.

Fuente: Marvel Entertainment YouTube