Así es el ‘Sim City lovecraftiano’ Worshippers of Cthulhu

Los juegos de creación y administración de ciudades como Sim City y Cities: Skylines pueden resultar atrapantes, ¿pero no sienten a veces que les hace falta un poco de horror cósmico? La solución llega de mano del estudio independiente Crazy Goat Games, que nos presentó el llamativo Worshippers of Cthulhu.

En este curioso juego estamos a cargo de los ires y venires de los habitantes de una ciudad que rinde tributo a los dioses antiguos. Como en Cult of The Lamb, no solo hacemos planeación urbanística sino que decidiremos el destino del culto y la forma en que sirve a sus deidades oscuras. Pueden ver el tráiler a continuación.

Los seguidores de los mitos de Cthulhu y las obras de horror ‘eldricht’ de Lovecraft no solamente van a encontrar al reconocido señor de R’lyeh sino a otros entes de su panteón, como Dagon.

¿Cuándo sale Worshippers of Cthulhu?

Este juego de creación y administración de ciudades al estilo Sim City con horror lovecraftiano no tiene una fecha de lanzamiento definida. Sabemos que este año saldrá en acceso anticipado en PC mediante Steam y Epic Games, pero su versión definitiva no llegara hasta 2025.

También llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Mientras tanto, ya pueden agregarlo a su lista de deseados en Steam.