Gen V, temporada 2: ¿qué pasaría en un universo alterno?

Una vez resuelta la primera temporada de Gen V no queda más que esperar a la temporada 4 de The Boys para ver cómo se pueden entrelazar las historias. Sin embargo, incluso si los personajes de Gen V hacen cameos o siquiera son mencionados en The Boys, esta sigue siendo una historia independiente con una confirmada segunda temporada. Con base en teorías de la primera temporada, vamos a formular lo que podríamos encontrar en la temporada 2 de Gen V.

O si prefieres verlo de otra forma, lo que podría suceder en un universo alterno de Gen V bajo el arquetipo ‘What If?’, popularizado por Marvel en los cómics de vieja data.

***La siguiente información es confidencial… mente creada por GamerFocus.***

Escape del planeta de los ‘supers’

Uno de los principales problemas en el mundo de The Boys y Gen V es que están completamente dominados por Vought. Los sujetos con poderes o ‘supers’ sostienen intereses económicos, políticos y sociales, más allá del entretenimiento, todos controlados por la organización Vought. Como bien hemos aprendido con estas series en Prime Video, es un mundo lejos de la seguridad que supondría convivir con superhéroes. Podría decirse que son más bien una amenaza.

Después del ataque a la universidad, los Guardianes de Godolkin fueron encerrados por la organización Vought en un desconocido y misterioso lugar. Marie, André, Jordan y Emma, acusados injustamente por los asesinatos en el campus, forman una resistencia para vengarse de los abusos de autoridad de Vought. Aunque los cuatro reciben implantes que les cohiben el uso de poderes, Marie consigue extraer el suyo con un esfuerzo máximo moviendo su sangre.

Una vez libre, evoluciona su hemoquinesis al punto de manipular los guardias como marionetas y ayudar a sus compañeros. Vought envía a todo un escuadrón de soldados élite para detener a Marie, quien desafortunadamente es capturada de nuevo y puesta en sujeción. Mientras tanto, André, Jordan y Emma deben tomar caminos separados para evitar ser atrapados de nuevo en la fuga, a costa del sacrificio de Marie. Jordan intenta regresar para rescatar a Marie, pero en el camino es interceptado por Cate.

Mi amigo Sam

Para reprimir todos los recuerdos de Luke/Golden Boy y su tiempo encerrado en Los Bosques, Cate utiliza una mayor parte de su poder mental sobre Sam. Ambos Son oficialmente integrados por Ashley al equipo de Los Siete, las adiciones más jóvenes del grupo comandado por Homelander y compuesto también por The Deep, A-Train, Firecracker y Sister Sage. La naturaleza tímida de Sam le permite congeniar fácilmente con el hijo de Homelander, quien a su vez no ve en Sam una real amenaza y confía en el trabajo de Cate.

Sam ve en Ryan un reflejo de sí mismo con un gran poder oculto y una mentalidad de niño. En un punto empiezan a aparecer recuerdos salvajes de su hermano Luke, que confunden y trastornan a Sam. Normalmente es Cate quien se encarga de reiterar su control mental sobre él. Dado que fue llamada por Vought para contener una emergencia con Marie y los entonces encerrados Guardianes de Godolkin, Sam pierde su conexión con la realidad y empieza a ver el mundo de marionetas.

Asustado en el edifico Vought, Ryan huye e intenta ocultarse de Sam, quien enceguecido ve a todos como militares que intentan capturarlo de nuevo. En medio del estrés, Ryan está a punto de desatar su rayo de calor ante una sombra que se acerca. Temiendo que se trate de Sam, Ryan abre los ojos y expulsa su poderoso rayo de calor ante un incrédulo Homelander, quien cae en el suelo con un enorme agujero perforando su pecho. El pequeño entonces se da cuenta que acabó con su propio padre y debe tomar su lugar.

18 años después

Cuando la noticia llegó a los oídos de Butcher y los muchachos, todos pensaron que se trataría del final de Vought, antes de imaginarse que comenzaría lo peor. La muerte de Homelander fue utilizada para convertirlo en mártir y un símbolo de reverencia hacia los ‘supers’. Su hijo Ryan, considerado su sucesor real. Antes de ceder ante un trauma, decidió afrontarlo con una frialdad nunca antes vista, heredada por el lado paterno. Nunca culpó a Sam por instar los hechos, pero sí decidió aprovecharlo como si fuese su perro rabioso cuando le convenía. Tomó control absoluto y total de Vought.

Billy decidió poner fin al régimen de un adulto Ryan –o «Supremo Homelander», como se hizo llamar al heredar el traje– pero no lo hizo solo. Butcher hizo alianza con Emma, líder de la resistencia contra el régimen Vought, quien llegó a esa posición tras la muerte de André en manos de una vengativa Cate, su examante. Emma sabía que Ryan utilizaba a Sam a su antojo como su verdugo personal. Ella todavía sentía algo por Sam a pesar de los años, pero dudaba que le quedara algo de bondad tras el asesino voluntario en que se había convertido.

La resistencia de ‘supers’ estaba apoyada por otros sujetos con y sin poderes. Como parte de Los Nuevos Siete, Cate y Jordan (de cerebro lavado) acompañaban al Supremo Homelander y Sam. Emma y Butcher sabían que no podrían solos contra Ryan, así que pidieron ayuda a la presidenta Moreau. Después de una década en una prisión de máxima seguridad para ‘supers’, Victoria Neuman consiguió la libertad de una cansada y frustrada Marie. La amadrinó en una carrera política –como Stan Edgar hizo con ella– y moviendo los hilos la llevó hasta la Casa Blanca.

Años del futuro pasado

Cate tuvo que tragarse su orgullo y deseo de venganza contra Marie, pues el régimen de Vought consistía en una «nación soberana e independiente» dentro de Estados Unidos. Ambas eran las líderes encargadas de las relaciones públicas entre el gobierno y los ‘supers’ de Vought, pero no podían odiarse más en realidad. Jordan nunca volvió a convertirse en hombre y permaneció como mujer para servir a Cate, su dominatriz mental. Marie y Emma, antiguas compañeras de cuarto, mantenían contacto en secreto, aún cuando Emma era la nueva líder de la resistencia y Marie ya no era la misma de antes.

Después de años de trabajo y dolorosos sacrificios, Frenchie logró condensar el virus de Cardosa en un arma letal no contagiosa. Con esto podrían detener a Ryan sin poner en riesgo a otros ‘supers’. Butcher, Annie –la viuda de Hughie– y Emma pusieron rumbo a la nación de Vought. La presidenta Moreau les facilitó los datos necesarios para su infiltración, pero lidiar contra Sam, Cate, Jordan y el Supremo Homelander dependía de ellos. Los otros tres ‘supers’ de Los Nuevos Siete no estaban por los alrededores en aquel instante.

El ataque furtivo comenzó en la madrugada, Emma expulsó su poder tanto como pudo –aprendió a controlarlo a voluntad– y creció a la altura de la torre Vought, pero esto solo era una distracción. El viejo Butcher preparó su rifle francotirador en la azotea y mientras Jordan atacaba con sus ráfagas de energía a la gigante Emma, el Supremo Homelander divisó al antiguo esposo de su madre. Justo cuando estaba a punto de dirigir su rayo de calor hacia el techo de la torre Vought para desintegrar a Billy, unos lazos de sangre toman los brazos y piernas de Ryan, el Supremo Homelander.

Despedida

La presidenta Moreau aguanta con todas sus fuerzas y Ryan no puede liberarse, pero suelta su rayo de calor sin apuntar y hiere de muerte a Emma, quien cae y se reduce a tamaño normal. Esto enfurece aún más a Marie, quien continúa sujetando fuerte a Ryan. Un impresionado y dubitativo Butcher ve la oportunidad para disparar el virus hacia el Supremo Homelander, «perdóname Becca… te amo», susurra antes de apuntar a la cabeza del hijo de su esposa, ya de 28 años y llevado por la tiranía. Entonces el viejo Butcher dispara.