Gen V: cinco preguntas sin resolver de la primera temporada

Finalizada la primera temporada de Gen V, el ‘spin-off’ de The Boys, cambian las cabezas en el ‘ranking’ de la Universidad Godolkin y la corporación Vought. Si bien los bandos se han dividido y los estudiantes de GodU recibieron destinos separados, quedan algunas preguntas en el aire tras el final de temporada de Gen V. Con los ‘supers’ de The Boys en el panorama, es muy probable que algunas de estas dudas encuentren resolución en la temporada 4 de The Boys.

¿Qué pasó con el virus?

En el episodio 7 de Gen V, vimos cómo la congresista Victoria Neuman se hizo con el virus para matar ‘supers’ creado por el Dr. Cardosa. Para «limpiar» cualquier evidencia, usó el poder que comparte con Marie de controlar la sangre y voló la cabeza del doctor en mil pedazos. Como hija adoptiva de Stan Edgar y candidata vicepresidencial, tiene una fuerte influencia en Vought y el gobierno estadounidense. Se podría decir que usará el virus para su beneficio, si no fuese porque la letalidad del mismo también es una amenaza para ella.

Lo que Neuman desconoce es que Indira Shetty le contó sobre el virus a Grace Mallory, quien a su vez y muy posiblemente le habría comentado a Billy Butcher. El virus cayendo en las manos de Butcher sería el verdadero peligro para Vought. Pero recordemos que Ryan –el hijo de su fallecida esposa y Homelander– también tiene poderes y Billy solo busca protegerlo de su genocida padre biológico.

Vaya dicotomía.

¿Quién rescatará a los Guardianes de Godolkin?

Tras los trágicos eventos en la Universidad Godolkin, Marie, André, Jordan y Emma se encuentran misteriosamente encerrados, pero no separados. Vought armó un escenario donde los cuatro estudiantes fueron culpados por las muertes del episodio 8 en el campus universitario. Por esa misma fachada, lo más probable es que sea Vought quien los mantenga cautivos. Sin embargo, los eventos no son del todo claros, pues la última imagen antes de verlos reunidos fue la de Homelander disparando su rayo de calor a Marie.

Los cuatro se encuentran como en un cuarto de recuperación y Marie apenas ha recobrado la consciencia. Muy viva como para haber recibido un ataque del propio Homelander. ¿O es posible que no se encuentre en un plano físico? De llegar a ser verdad que están encerrados, los Guardianes de Godolkin injustamente acusados necesitarán nuevos aliados lejos de la universidad y Vought. Los candidatos por excelencia son los muchachos de Butcher. Para ello deberán conocer primero la existencia de Marie y sus amigos en la temporada 4 de The Boys.

Todos queremos ver ese ‘crossover’ hecho realidad. Los guardianes serían un inmenso valor agregado para los muchachos.

¿Cate y Sam ahora son parte de Los Siete?

Cuando los ‘supers’ cautivos que escaparon de Los Bosques –cortesía de Cate– comenzaron a asesinar a profesores y estudiantes de la Universidad Godolkin, Ashley le ofreció a Marie la oportunidad de ser parte de Los Siete, si detenía las amenazas en el campus. Marie decidió no hacerlo por Ashley y los ejecutivos de Vought, pero sí ayudar a los estudiantes inocentes. Incluso si en un momento fugaz, por salvar a Jordan, tuvo que explotar el brazo de Cate.

Cuando Homelander llegó a Godolkin y vio la matanza, solo señaló a Marie como causante del sufrimiento de sus hermanos ‘supers’. Homelander es un extremista radicalizado y solo concibe a los ‘supers’ por encima de los civiles, no le importan los humanos sin poderes. Por eso prefiere ser un modelo a seguir para gente como Rufus y un trastornado Sam, de ahí que lo impulsara junto con Cate como los «salvadores» de la universidad.

Además de Homelander, The Deep y A-Train; Los Siete recibirán dos nuevas integrantes en la temporada 4 de The Boys. Eso quiere decir que quedan dos plazas libres. Si Homelander ha conseguido ‘apadrinar’ o por lo menos apoyar a Cate y Sam, no nos extrañaría ver ese par de poderosos, traumados y radicalizados ‘supers’ como parte de las ligas mayores.

¿Cómo sobrevivió Marie al rayo de calor de Homelander?

Hasta donde sabíamos, Marie no posee resistencia sobrehumana como Sam, Jordan (hombre) o André. Es una escena difícil de comprender, pues no se nos reveló por completo lo que ocurrió cuando Homelander disparó su rayo de calor directamente hacia Marie. Lo siguiente que vemos de ella es despertar en una cama de hospital junto con Jordan, Emma y André. Como decíamos arriba, puede que esta escena signifique otra cosa, pero existe otra posibilidad.

Así como Marie es capaz de controlar la sangre y crear una lluvia de cuchillas o lazos físicos con la misma, ¿qué tal si puede convertir su sangre en un escudo protector dentro de su propio cuerpo? Sería extraña pero finalmente una original forma de ser invulnerable. Así nunca la afectarían los rayos, o los cortes, o los disparos, o las explosiones. Quizás estamos siendo testigos de una evolución todavía mayor para la hemoquinesis, digna de la protagonista principal de Gen V.

¿Por qué aparece Billy Butcher en Los Bosques?

La escena poscréditos del último episodio de Gen V nos da uno de los cameos más esperados del mundo de The Boys, aparte de Homelander. Billy Butcher hace su aparición triunfal en lo que parecen ser las ruinas de Los Bosques, tras el escape instigado por Cate de todos los ‘supers’ con los que hacían experimentos. Una expresión de sorpresa del propio Butcher nos deja comprender que algo fuera de cámara llama su atención, como por ejemplo el cadáver de un ‘super’ torturado.

Su conocimiento del virus creado en Los Bosques es casi seguro que fue reportado por Grace Mallory, tras rechazar la propuesta de la difunta decana Shetty –otra cortesía de Cate–. No tenemos ninguna duda que Billy buscará los rastros del contagioso virus y tarde o temprano llegará hasta Victoria Neuman. Ya veremos cómo reaccionarán los muchachos, puesto que Kimiko también tiene poderes y sería una potencial víctima del contagio.

Otras preguntas menores

Tras ser golpeado por Marie, ¿quedó vivo Maverick, el hijo de Translucent ?

? ¿El director Adam Bourke hará una película o documental sobre lo sucedido en Godolkin?

Si Ashley vio cómo Marie la salvó junto a los ejecutivos de Vought, ¿se vio obligada por Homelander a declarar culpables a los Guardianes de Godolkin? ¿Los ayudará a escapar en el futuro?

¿En serio aparte de su cola apéndice, Harper no tiene habilidades?

¿Evolucionará Cate para usar su poder solo con la mente y sin el tacto?

¿Es André oficialmente el nuevo Polarity?

¿Emma ya no necesita vomitar sino solo llorar para reducir tamaño?

