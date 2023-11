The Boys, temporada 4: cuándo sale, nuevos personajes, de qué trata (incluido Gen V)

El universo televisivo de The Boys ahora es más grande que cuando inició en 2019 y nos sorprendió con su desenfadada y satírica propuesta. La antítesis de los superhéroes regresará con su temporada 4 después del ‘spin-off’ Gen V, cuya segunda temporada también ha sido confirmada. Butcher, Hughie y el resto de la banda aún tienen una lucha pendiente contra Vought, Homelander y el resto de ‘supers’ en la temporada 4 de The Boys.

¿Cuándo sale la temporada 4 de The Boys?

Eric Kripke, encargado de la serie de The Boys, señalaba a través de Twitter que las grabaciones finalizaron el pasado 12 de abril, antes de la huelga de escritores y actores en Hollywood. De esta manera, The Boys no se habría visto seriamente afectada respecto a la presencia de los actores frente a la cámara, pero sí sus diálogos en posproducción. Esto impediría saber con exactitud cuándo sale la nueva temporada de The Boys.

«Hay una buena cantidad de diálogo que escribimos para que los actores grabaran posteriormente, para ayudar a enlazar la historia o aclarar un punto. También editamos diálogo de forma diferente a como lo reescribimos. Escribimos en cada parte del proceso». Con esto, Kripke indicaba la importancia de los escritores para una serie como The Boys (y para la industria en general).

Tras el acuerdo entre el sindicato de actores y escritores con los estudios de Hollywood, los creativos pueden volver a su labor en redacción, pero la posproducción tardará un poco más. Mediados de 2024 es una fecha tentativa para poder conocer cuándo sale o incluso ver la temporada 4 de The Boys.

Debemos esperar un poco más para saber cuándo sale la temporada 4 de The Boys.

¿Qué actores y personajes regresan en The Boys, temporada 4?

Entre los actores confirmados para la temporada 4 de The Boys tenemos a Karl Urban (Butcher), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Starlight), Tomer Capone (Frenchie), Karen Fukuhara (Kimiko) y Laz Alonso (Marvin). En el grupo de los antihéroes están Antony Starr (Homelander), Cameron Crovetti (Ryan), Chace Crawford (The Deep) y Jessie T. Usher (A-Train). Claudia Doumit (Victoria Neuman) regresó en Gen V y por ende la veremos en The Boys. Colby Minifie (Ashley Barrett) igualmente y seguirá cubriendo los oscuros secretos de Vought en la temporada 4 de The Boys.

Jensen Ackles (Soldier Boy) volvió para el episodio 6 de Gen V como una fantasía de Cate. Desconocemos si Soldier Boy regrese en la temporada 4 de The Boys, ya que el personaje se encuentra nuevamente encerrado en una cápsula criogenizada.

Nuevos personajes en la temporada 4 de The Boys

Dos nuevas heroínas se unen a The Boys y en parte ayudan a cubrir la ausencia de Queen Maeve, quien se «sacrificó» para detener a Soldier Boy pero en realidad solo se retiró de su trabajo. Susan Heyward interpretará a Sister Sage y Valorie Curry dará vida a Firecracker. A su vez, la actriz Rosemarie Dewitt hará el debut de la madre de Hughie y esto a su vez marca el regreso de Simon Pegg como su padre. Posiblemente hay una historia familiar secreta de Hughie por contar.

Valorie Curry como Firecracker.

Susan Heyward como Sister Sage.

El caso con Pegg es curioso, pues el físico del actor fue la inspiración para el personaje de Hughie en los cómics, que distan de la serie.

Hay un actor reconocido confirmado cuyo papel no ha sido revelado, se trata de Jeffrey Dean Morgan (Negan en The Walking Dead). Rob Benedict (Supernatural) y Elliot Knight (Kyle «Gaz» Garrick en Call of Duty) también tendrán roles en la temporada 4 de The Boys.

Jeffrey Dean Morgan

¿De qué trata la temporada 4 de The Boys?

No solo el final de la temporada 3 de The Boys será tratado en la temporada 4, sino además lo que ocurra en el final de la primera temporada de Gen V. Por el lado de The Boys, Homelander se enteró que Soldier Boy era su padre. Mismo que tras ser derrotado por Queen Maeve, fue congelado nuevamente por Grace Mallory. Homelander no está contento, pero ahora cuenta con su hijo Ryan y esa relación de padre e hijo con poderes será el drama principal para Billy ‘Butcher’ en la temporada 4.

Tratar de traer de vuelta a un poderoso y joven Ryan al lado ligeramente menos antiheroico, será el objetivo en la temporada 4 de The Boys. Sin embargo, Billy estuvo usando los poderes del Temp V y estos le redujeron su tiempo de vida a cerca de un año. Por el lado de Los Siete, Queen Maeve fingió su muerte y Black Noir fue asesinado por Homelander. Así que solo quedan él, The Deep y A-Train como miembros originales.

¿Quiénes ocuparán los cuatro puestos libres en Los Siete? Permítannos proponer la iniciativa Gen V.

Este grandioso ‘spin-off’ de The Boys no es una serie decorativa, sino que puede alterar el futuro de The Boys. No solo los experimentos relacionados con un virus son altamente mortales para los sujetos con poderes de Vought. También los diferentes personajes con habilidades que han aparecido en Gen V. ¿Marie, André o Jordan como parte de Los Siete? Es una posibilidad futura, pero debemos ver el desenlace de la primera temporada.

Firecracker es uno de los nuevos personajes de The Boys y miembro de Los Siete.

Sin embargo, lo más probable es que Sister Sage y Firecracker sean dos de los nuevos miembros de Los Siete.

Mientras unos entran, otros salen. Starlight o Annie se pasó al lado renegado, al renunciar a su puesto en Los Siete para unirse a Hughie y los muchachos de Butcher. Esto la convierte en uno de los personajes clave en la resistencia contra Vought. Por otra parte, está la villanesca Victoria Neuman, candidata vicepresidencial que podría llegar a la Casa Blanca. Sus acciones en The Boys y el antagonismo en Gen V, la ponen al frente como la villana principal en la temporada 4 de The Boys. Compartiendo el mismo poder de Marie Moreau –controlar la sangre–, lo usa no tan discretamente para explotar las cabezas de sus rivales.

La sangre y el ‘gore’ no se harán esperar, como de costumbre.

¿’Crossover’ entre The Boys y Gen V?

Es temprano para Gen V apenas resolviendo su temporada 1, pero vemos cómo el futuro con The Boys se puede pintar. Un ‘crossover’ de personajes no implicaría el final de ambas series a favor de una sola, pues se complementan perfectamente. Los estudiantes de la Universidad Godolkin descubrieron el secreto de la decana Indira Shetty. La amenaza de un virus que solo afecta a los sujetos con Compuesto V en sus venas, puede llevar a una alianza con Butcher y sus muchachos.

Como sea el resultado, esperamos que sea un tema tratado en la temporada 4 de The Boys y no desechado a la ligera. Esto puede cambiar para siempre el ‘statu quo’ del mundo de The Boys.

