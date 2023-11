Gen V: Respuestas a las preguntas de los fanáticos de la serie

Ya han pasado varios días desde que vimos el final de temporada, pero su fanaticada no ha muerto. Aunque ya fue renovada para una segunda temporada, todavía se demorará mucho y no sabemos cuál es la fecha de estreno de la temporada 4 de The Boys más allá de que saldrá en 2024. Pero como no hemos podido parar de pensar de Gen V, reunimos las preguntas más comunes de los fanáticos de las serie en foros, redes sociales, subreddits y haste en los comentarios de nuestros artículo para tratar de darles respuestas.

Encontramos algunas dudas bastante salvajes, pero eso es parte de la diversión.

Índice

¿Qué pasaría si Jordan Li queda en embarazo?

Cuando analizamos este personaje, no se nos ocurrió que la mayor duda que iban a tener sobre el poder de cambiar de género a nivel biológico iba a ser esta.

La serie obviamente no ahonda en esta posibilidad, pero tenemos varias posibilidades.

Debido a su poder, Jordan es estéril y no puede quedar en embarazo.

Si Jordan en su forma de mujer queda en embarazo, el óvulo fecundado desaparecería cuando se volviera a convertir en hombre.

Jordan perdería la capacidad de transformarse de nuevo en hombre si queda en embarazo.

El Compuesto V tiene efectos bastante absurdos, así que no sería ridículo pensar que su embarazo desaparecería en su forma de hombre y volvería cuando vuelva a su forma de mujer.

Incluso sería posible que conservara su útero al transformarse en hombre y siguiera en embarazo en esa forma.

Si los escritores algún día deciden explorar esta idea en Gen V, las respuestas a las preguntas sobre su embarazo serán las que mejor encajen en la historia que quieren contar.

¿El virus afectaría a Billy Butcher y otros personajes que consumieron V24 o Temp V?

Además de las características que puede adquirir el cuerpo de cada súper debido a sus poderes específicos, la única diferencia fisiológica real entre ellos y humanos sin poderes es la presencia del Compuesto V en su sangre. Es lógico pensar que el virus desarrollado solo para afectar a los súper se enfoca en esa característica y eso es lo que llevó a muchos espectadores a hacerse esta pregunta.

En la serie no se especifica exactamente cómo funciona el V24 en el cuerpo humano, pero el hecho de que el consumidor pierda sus poderes después de un tiempo significaría que el Compuesto V ya no está presente en su sangre. Si ese es el caso Butcher no podría ser infectado a menos que vuelva a consumir Temp V y se infecte durante ese tiempo, si el virus desaparece con el tiempo sería otra pregunta que tenemos.

Esto, por supuesto, es solo nuestra teoría. Ya veremos si este es el camino que siguen los escritores en la temporada 4 de The Boys o si deciden hacer que Butcher sea vulnerable al virus para que todo sea más dramático.

¿Qué tan poderosa es realmente Marie Moreau en Gen V?

Esta es una de las más importantes preguntas que nos hacemos los espectadores de Gen V, especialmente después de que un diálogo del Dr. Cardosa en el que dice que «ella no sabe lo poderosa que es».

Durante los episodios de la serie vemos cada vez más usos de su poder de hemokinesia o control de la sangre. De usarla como arma pasa a sentir irregularidades en ella, incrementar la presión de su flujo y hasta simplemente sentir su presencia a sus alrededores. No en vano los fanáticos de la serie dicen que es una «bloodbender» o «maestra sangre», en referencias a las series Avatar: El último maestro aire y La leyenda de Korra.

En teoría, estas son algunas acciones extra que Marie podría realizar con su poder.

Detener el flujo de sangre al cerebro.

Detener el palpitar de un corazón.

Identificar el estado emocional o de agitación de una persona.

Controlar los movimientos de una persona

Volar o hacer volar a los demás.

Desintoxicar a alguien afectado por un veneno.

Remover el Compuesto V de la sangre de alguien.

Hacer explotar un cuerpo entero.

Todo esto tendría lógica dentro de lo que nos han explicado sobre el poder de Marie en Gen V. Esto significa que, una vez controle su poder al máximo, podría ser tan poderosa como Homelander, incluso más.

Y no solo ella, Victoria Neuman también.

¿Maverick y André nacieron con poderes o se les inyectó Compuesto V cuando nacieron?

En la serie The Boys nos dicen que Ryan, el hijo de Homelander, es el primer súper que nació de forma natural. Es decir, que tiene poderes aunque no se le inyectó Compuesto V tras su nacimiento. Pero en Gen V vemos a varios personajes con poderes que son hijos de otros personajes con poderes, lo cual nos genera preguntas para las que no hay respuestas claras.

Maverick es hijo de Traslucent, el miembro de Los Siete que fue asesinado por Hughie en la temporada 1 de The Boys, y André es hijo de un superhéroe llamado Polarity. Lo interesante es que ellos tienen exactamente los mismos poderes que sus padres. Maverick se puede volver invisible y André tiene poderes de magnetismo.

Ya que Ryan los mismos poderes de su padre e incluso es más poderoso que él, como demostró al derrotar a Stormfront con su visión de calor, es fácil pensar que estos dos personajes de Gen V también son Súper que nacieron con poderes iguales a los de sus padres.

No se habla de esto durante la serie y de ser así, Ryan no sería tan especial como le hacen parecer en The Boys. También es posible que Maverick y André hubieran nacido sin poderes y que se les hubiera inyectado Compuesto V al nacer. Esto implicaría que los poderes obtenidos tienen algo que ver con la genética y que por eso son similares a los de sus padres. Si ese es el caso, ¿qué hace tan especial a Homelander que fue capaz de tener descendencia con poderes mientras que otros no? ¿Tiene que ver con su creación usando el ADN de Soldier Boy?

No tenemos una respuesta definitiva a esto. Esperamos que lo aclaren en futuros episodios de las series.

¿Cómo se recuperó Rufus después de… eso?

En el episodio 5 de Gen V, Rufus trata de abusar de Marie y ella se defiende haciendo explotar su… miembro. Es una de las escenas más violentas de la serie, pero también resulta graciosa debido a que Rufus es un personaje absolutamente detestable que merece lo que le ocurrió.

Sin embargo, dos episodios después, lo vemos caminando por los pasillos de la Universidad Godolkin como si nada hubiera pasado. La razón es que Marie no le hizo explotar realmente el miembro, solo su… ‘cabeza’. Sabemos que la mayoría de súper tienen la capacidad de recuperarse rápidamente de heridas y gracias a eso, el personaje más desagradable de la serie pudo recuperarse en relativamente poco tiempo y volver a sus andadas.

Un usuario de Reddit analizó esta escena con más detalle para entender lo que pasó. Si por alguna razón siguen con dudas, pueden leerlo.

¿Cómo funcionan realmente los poderes de Emma en Gen V?

Durante casi toda la serie creímos tener bastante claro en que consisten los poderes de la «pequeña grillo». Cuando vomita, se vuelve pequeña y cuando come en exceso aumenta de tamaño. Pero en el episodio final de la temporada 1 de Gen V vemos que Emma se vuelve pequeña a pesar de no haber vomitado. ¿Qué pasó ahí?

Este no es un error de continuidad. De hecho, la misma Emma parece confundida por lo que ocurrió. Todo parece indicar que su capacidad de cambiar de tamaño depende de su estado emocional y no de comer o vomitar.

En esa escena del final del episodio 8, Emma se siente metafóricamente pequeña tras hablar con Sam. Esto tiene sentido porque a lo largo de la serie, su «problema» con la comida es una analogía de la bulimia, sus traumas y problemas emocionales.

Lo más probable es que esto es un indicador de que en realidad Emma puede cambiar de tamaño a voluntad, pero sus traumas no se lo permitían. Es muy posible que esta revelación sea clave a la hora de ayudarla a escapar con sus amigos de la institución de Vought en la que se encuentran capturados.

Estas son solo algunas de las preguntas que quedaron en la mente de los fanáticos de Gen V tras ver la serie, pero deben tener en cuenta que esas respuestas son solo teorías nuestras. ¿Tienen otra pregunta sobre el ‘spin-off’ de The Boys y les gustaría que la respondiéramos? Entonces déjenla en los comentarios.

Más artículos sobre Gen V y The Boys en GamerFocus