¿Fue el éxito comercial de Uncharted: Fuera del mapa? ¿O acaso era algo planeado desde hace un buen tiempo? Sin importar cuál haya sido el motivante, los fanáticos de God of War fueron sorprendidos por la noticia de que Amazon Prime Video está trabajando en una serie ‘live-action’ (imagen real). La información proviene de un reporte exclusivo de Deadline. Cabe señalar que por el momento Amazon Studios y Sony no han hecho pública la información.

A continuación, encontrarán todo lo que deben saber sobre la serie de God of War.

¿Cuándo será la fecha de estreno de la serie de God of War en Amazon Prime Video?

La serie ‘live-action’ de God of War aún no tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video.

¿Quiénes estarán involucrados en la producción?

Por el momento se sabe que la serie de God of War contará con la participación de Mark Fergus, Hawk Ostby y Rafe Judkins. Mientras que los primeros dos son creadores y productores ejecutivos de The Expanse (2015-2022), el último es director, guionista y productor ejecutivo de La rueda del tiempo (2021). La serie ‘live-action’ de God of War será una colaboración entre Sony Pictures Television, PlayStation Productions y Amazon Studios.

Por el momento se desconoce quién interpretará a Kratos y demás personajes.

¿De qué tratará la serie?

Por el momento no hay detalles sobre la historia de la serie ‘live-action’ (imagen real) de God of War. Sin embargo, lo más probable es que tome el juego de 2018 como principal inspiración. El formato episódico permitiría explorar el pasado de Kratos —específicamente los momentos clave de la trilogía original y entregas ambientadas antes de esta— a través de ‘flashbacks’.

Fuente: Deadline