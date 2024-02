PS5 se acerca a la última etapa de su ciclo de vida

Desde noviembre del 2020 dio inicio la actual generación de consolas de Sony y Microsoft. A más de tres años desde aquel entonces, según Sony su consola PS5 ya se acerca a la última etapa de su ciclo de vida. Esta apresurada afirmación viene de parte de la vicepresidente senior de Sony, Naomi Matsuoka. Las ventas de PS5 se esperan que bajen para el próximo año fiscal, que comienza el 24 de abril y va hasta marzo del 2025.

De acuerdo con Sony, 8.2 millones de PS5 fueron vendidos durante el tercer trimestre del actual año fiscal, que finalizó en diciembre del 2023. Estas cifras son más bajas de lo esperado para PlayStation y la compañía redujo sus expectativas de 25 millones a 21 millones de consolas para el año fiscal en curso. Desde noviembre del 2020 se han vendido 54.7 millones de PS5 y en noviembre del 2024 apenas cumple cuatro años en el mercado.

El modelo original ha sido reemplazado por otro ligeramente más delgado. Pero todavía Sony no comenta sobre planes de un presunto PS6, del cual dicen ya están preparando los primeros juegos. Algunos reportes sugieren que un «PS5 Pro» es más factible en el futuro cercano. En cuanto al catálogo de juegos, los exclusivos de PS5 son contados y solo sobresalen nombres como Final Fantasy XVI, Spider-Man 2 y pronto Final Fantasy VII Rebirth.

Si a esto se suma que Sony no lanzará títulos de sus franquicias (God of War, Horizon, etc) durante el siguiente año fiscal, es incierta la afirmación que PS5 entra a sus últimos años cuando una consola como PS4 lleva poco más de 10 años activa y contando.

