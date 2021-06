En 2019, Netflix dio a conocer que estaba trabajando en una nueva serie basada en la franquicia He-Man. En los años posteriores, Netflix reveló el elenco que participaría en la serie y algunas capturas de pantalla. No menos importante, Mattel reveló la nueva línea de juguetes que la acompañará. Sin embargo, la espera por la nueva serie pronto terminará.

Dentro del marco del evento virtual Geeked Week, Netflix ha revelado un tráiler de Amos del Universo: Revelación al ritmo de la pegajosa canción de Bonnie Tyler: Holding Out for a Hero. Este adelanto cargado de acción no solo deja ver algunos personajes icónicos de la mitología de He-Man, sino que da a conocer la fecha de estreno de Amos del Universo: Revelación.

¿Cuándo será la fecha de estreno de Amos del Universo: Revelación, la próxima serie de He-Man?

El estreno de la parte 1 de Amos del Universo: Revelación será el 23 de julio, fecha en la que podrá verse en Colombia y demás países de Latinoamérica. Por el momento se desconoce cuándo estará disponible la segunda parte de Amos del Universo: Revelación.

¿De qué tratará la serie?

Como ya se había dado a conocer, Amos del Universo: Revelación será una continuación de la serie original de los ochenta. Sin embargo, se desconocen detalles puntuales sobre la trama.

¿Cuántos episodios tendrá la parte 1 de Amos del Universo: Revelación?

La parte 1 de Amos del Universo: Revelación tendrá un total de 5 episodios.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Como se dio a conocer en el anuncio de la serie, Kevin Smith ejerce como productor ejecutivo junto con Rob David, Frederic Soulie, Adam Bonnett y Christipher Keenan. Smith también será responsable del guion junto con Eric Carrasco, Tim Sheridan, Diya Mishra y Marc Bernardin.

¿Amos del Universo: Revelación será la única serie de la franquicia He-Man producida por Netflix?

Cabe recordar que Amos del Universo: Revelación no es la única serie de He-Man que Netflix está produciendo. Pocos meses después del anuncio de la primera, un reporte de Deadline dio a conocer que Mattel y Netflix están colaborando en otra serie animada. Esta se llamará He-Man and the Masters of the Universe. A diferencia del ‘anime’ producido por Kevin Smith, será una serie hecha con CGI y reimaginará la historia de la serie ochentera.

Fuente: Netflix Latinoamérica