Persona 5: The Phantom X, este es el ‘opening’ en ‘anime’ del juego

La tercera beta cerrada de Persona 5: The Phantom X, juego para celulares y dispositivos móviles, se llevó a cabo del 16 al 31 de enero de 2024. Ahora, Perfect World Games ha compartido —en conmemoración al lanzamiento para corea del juego— el ‘opening’ en ‘anime’ del juego Persona 5: The Phantom X.

La canción del ‘opening’ de Persona 5 The Phantom X se llama Ambitions and Visions y continua con la línea de otros juegos que se basan en este juego. Por el momento, desconocemos cuándo sea el lanzamiento del juego para PC y dispositivos móviles Persona 5 The Phantom X. Sin embargo, algunos filtradores dicen que el juego tendrá una campaña publicitaria muy fuerte por parte de Sega para su lanzamiento en Japón.

¿En qué dispositivos estará disponible Persona 5: The Phantom X?

El nuevo tráiler de Persona 5: The Phantom X revela que también podremos acceder a un minijuego de ritmo.

Persona 5: The Phantom X estará disponible en PC y celulares iOS y Android. Sin embargo, aún no se conoce una fecha de lanzamiento o la llegada de una prueba cerrada para nuestro territorio.

¿Cómo será el juego para celulares Persona 5: The Phantom X?

Agunos de los trabajos del juego original estarán presentes en Persona 5: The Phantom X.

Persona 5: The Phantom X es un juego completamente basado en el mundo de Persona 5 y ambientado en Tokio, el cual cuenta con una historia original y un nuevo grupo de Ladrones Fantasma de Corazones. El estilo y la jugabilidad básica del juego original se conservan, mientras que los gráficos —por lo visto en los primeros ‘trailers’ de Persona 5: The Phantom X— han recibido mejoras. Adicionalmente, según el desarrollador, la experiencia del usuario y la presentación se han optimizado para los usuarios de dispositivos móviles.

El juego se centra en el tema del «deseo» y cuenta la historia de estudiantes que han despertado a sus «Personas». Al igual que en Persona 5, los persones principales enfrentarán dificultades juntos y contarán con la ayuda de Igor.

Los jugadores asumirán el papel de un estudiante y deberán asistir a clases durante el día. Después de clases, como en el juego original, los jugadores podrán gastar su tiempo libre participando en actividades como béisbol o incluso ver películas con amigos. Adicionalmente, después de clases pueden infiltrarse en Mementos o en palacios con diferentes temas y usar sus Personas para participar en batallas contra los enemigos que se encuentren en su camino.

Más contenido de la franquicia Persona en GamerFocus

Vía: Persona Central