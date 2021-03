Las Chicas Superpoderosas ya tiene a sus actrices para el ‘live-action’

El pasado mes de agosto se dio a conocer que la cadena The CW (Arrow, The Flash, Supergirl, etc) estaba planeando una serie en acción real o ‘live-action’ basada en Las Chicas Superpoderosas, serie animada originalmente transmitida por Cartoon Network y creada por Craig McCracken. Greg Berlanti estaría involucrado como productor ejecutivo, mientras que los guiones estarían a cargo de Heather Regnier y Diablo Cody.

Con las enormes dudas que creó el anuncio de adaptar con actrices y actores reales la historia de Bombón, Burbuja y Bellota, el Profesor Utonio, Mojo Jojo y la ‘Sustancia X’ en la ciudad de Saltadilla, finalmente conocemos a las protagonistas que interpretarán a las heroínas durante su etapa adulta en el piloto de la serie. Así es, «Las Mujeres Superpoderosas», técnicamente hablando.

¿Quiénes son las actrices de Las Chicas Superpoderosas?

Chloe Bennet

Chloe Bennet interpretará a Bombón (Blossom), la comandante y líder del equipo. Bennet es más conocida por su papel de Daisy «Quake» Johnson en la serie Agents of SHIELD de ABC Studios, también prestó su voz al mismo personaje para la serie animada Marvel Rising: Secret Warriors. Otras producciones en su carrera incluyen el drama musical Nashville y la película Abominable de Dreamworks.

Esta versión de Bombón es una mujer con varios grados académicos avanzados, que ha reprimido su trauma infantil de heroína pero esto la ha dejado sintiéndose ansiosa y algo retraída. Busca volver a ser la líder que alguna vez fue, pero bajo sus propios términos.

Dove Cameron

Dove Cameron interpretará a Burbuja (Bubbles), la alegría de la familia. Cameron saltó a la fama en la serie Liv and Maddie de Disney Channel, donde hacía el doble papel de unas gemelas, recibiendo por ello un Daytime Emmy Award en 2018. También le dio vida a Mal, hija de Maléfica, en las películas originales de Disney de la franquicia Descendants. Comparte con Bennet su paso por Agents of SHIELD pero solo como una villana de la quinta temporada, rival y admiradora de Quake.

Burbuja adulta conserva el encanto de su personalidad con la que se ganó los corazones de América cuando era niña. Sin embargo, su inocente exterior oculta a una fuerte e ingeniosa mujer que en un principio solo quiere recuperar la fama en lugar de salvar el mundo, pero que con el tiempo sorprenderá a todos.

Yana Perrault

Yana Perrault interpretará a Bellota (Buttercup), la más fuerte de las superpoderosas. Recientemente Perrault participó en Broadway con el musical rock de Alanis Morissette, Jagged Little Pill. Antes de la pandemia y el cierre de teatros, se unió al elenco de Hamilton igualmente en Broadway. Es principalmente una artista que interpreta y produce música original, así que este será su debut en pantalla.

Bellota era la rebelde de Las Chicas Superpoderosas en su época heroica. Es más sensible de lo que su exterior y temperamento reflejan, por lo que ha intentado durante la adultez ocultar su identidad superpoderosa y vivir una vida anónima.

Sarah Schechter y David Madden también participarán como productores ejecutivos y Erika Kennair como productora. Maggie Kiley dirigirá el piloto de Las Chicas Superpoderosas para Warner Bros. Television. Si la serie llega a recibir luz verde una vez transmitido el piloto en una no determinada fecha, ¿hará parte del Arrowverso? Realmente es difícil asegurarlo, pero nunca se sabe con The CW.

Fuente: Variety