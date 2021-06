Aunque nosotros la disfrutamos mucho, sabemos que Falcon y el Soldado del Invierno no llenó las expectativas de muchos fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. WandaVision dejó el listón muy alto al ofrecer una historia diferente y “rara” que jugaba con uno de los elementos menos explorados de esta franquicia: la magia. En comparación, la historia de Sam y Bucky resultaba demasiado “normal”.

Ahora, todos los ojos están puestos sobre Loki, la tercera serie del MCU para Disney+. Ya sabíamos que esta se enfocaría en los viajes en el tiempo, ¿pero sería una historia tradicional o seguiría el ejemplo de Wanda con una narrativa más arriesgada?

Teniendo al ‘dios de las travesuras’ como protagonista, solo hay una respuesta posible.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del episodio 1 de Loki: un glorioso propósito.

“Weird Marvel”

Los fanáticos de los cómics de ‘la casa de las ideas’ sabemos que estos no tienen una narrativa tradicional. Durante décadas, las historias del Capitán América, Spider-Man y compañía se han visto afectadas por cambios en la línea temporal, paradojas universales, realidades destruidas, eventos cósmicos y toda clase de situaciones divertidas que solo pueden suceder en un multiverso.

En comparación, las películas resultan bastante simples. Esto es algo bueno, pues los cómics se han complicado tanto a lo largo de los años que es muy difícil para alguien iniciarse en ellos. Sin embargo, nunca dudamos que el MCU eventualmente se atrevería a “complicarse” un poco con estos temas.

A lo largo de más de 20 filmes hemos disfrutado de historias bélicas, fantasía espacial, misterios de espionaje y hasta una ‘heist movie’. Avengers: Endgame fue una aventura de viajes en el tiempo, pero Loki marca la primera vez que la franquicia se atreve a “meterse en serio” en el tema, explorando las mecánicas de funcionamiento de la línea de tiempo y el supuesto caos al que se enfrenta la realidad cuando las cosas se salen de control.

La curiosa idea de una agencia que controla el flujo del tiempo, un estilo visual ‘retro’ setentero y un desarrollo que no necesita que el tiempo sea lineal se combinan en una obra que, definitivamente, no se puede describir como “lo de siempre”.

El episodio 1 de Loki también juega con un tropo que nos encanta: la burocracia de lo fantástico. Para no extendernos mucho al respecto, les recomendamos leer la segunda parte de nuestro análisis a fondo del videojuego Control. Allí hablamos sobre eso.

Loki: esta es tu vida

Tenemos que recordar que el Loki que protagoniza esta serie no es el mismo del que nos “enamoramos” en Un mundo oscuro o Ragnarok y que encontró su muerte a manos de Thanos en Infinity War. Ese personaje encontró algo de redención al trabajar junto a su hermano y sacrificarse. El actual es el villano que literalmente acaba de fracasar al intentar conquistar la Tierra con su ejército de Chitauri en Nueva York (2012).

¿Notaron que el Loki del MCU también es, canónicamente, de género fluido?

El Loki del episodio 1 de su serie todavía cree que hay “un glorioso propósito” en su futuro como rey o conquistador. Nosotros ya sabíamos que existía algo de bondad y amor en este personaje, sobre todo hacia su madre y su hermano. Descubrir que no es quién creía, que le aguardaba un destino tan diferente al que esperaba y que no llegará a experimentarlo, es suficiente para generar una crisis existencial.

Si algo describe a Loki, cualquier versión de Loki, es su capacidad para conspirar y manipular. Al descubrir que ni siquiera las Piedras del Infinito se comparan al poder de la AVT, era imposible que no deseara controlarlo para su beneficio. Necesitaba un nuevo propósito en su vida y lo ha encontrado. Lo divertido es que se encuentra entre personajes que, gracias a su conocimiento de literalmente toda la historia, no se van a dejar manipular tan fácilmente. No solo eso, sino que la razón por la que esta agencia lo quiere de su lado es para que los ayude a enfrentar otra versión de sí mismo.

¿Acaso creyeron que el villano iba a ser Mephisto?

Resulta muy divertido ver a un personaje como este, tan seguro de sí mismo y la efectividad de sus tretas, fracasar en sus propósitos al encontrarse en una situación que lo supera en todo aspecto. Pero eso no significa que va a dejar de intentarlo. Su personalidad egocéntrica no se lo permite. Eso es lo que hace que enfrentar a Loki contra Loki sea una genialidad. La idea de ser superado, incluso por otra versión de sí mismo, le es inconcebible.

Los Guardianes del Tiempo y la AVT (Agencia de Variación Temporal)

Los poderosos seres conocidos como “Guardianes del Tiempo” son parte de los cómics de Marvel desde finales de los años setenta, cuando aparecieron en los cómics de Thor. Como se nos explica en el episodio 1 de Loki, su objetivo es ‘proteger el tiempo’ y para ello pueden viajar a través de las líneas temporales, controlar el flujo del tiempo e invocar a diversos seres en el universo y obligarlos a seguir sus órdenes. Sus nombres son Ast, Vort y Zanth.

La Agencia de Variación Temporal de los cómics, cuya mayoría de agentes son clones llamados cronomonitores, es liderada por Mr. Alternidad y no por los Guardianes del Tiempo. De hecho, fue el último director de la misma agencia en una línea temporal extinta quien creó a los Guardianes para proteger el actual multiverso.

Mobius M. Mobius, el personaje que interpreta Owen Wilson en Loki, también proviene de los cómics. Él estuvo encargado de capturar y castigar a los Cuatro Fantásticos por sus constantes violaciones a la línea temporal.

Pero, como pueden ver, la existencia misma del multiverso es una prueba que tanto los Guardianes del Tiempo como la AVT no son muy buenos en su trabajo. Los personajes con acceso a máquinas del tiempo y magia de alto nivel juegan con la línea temporal todo el tiempo, incluyendo a los mismos héroes.

Los eventos Nexus de Loki y la Bruja Escarlata

¿Recuerdan los extraños comerciales que veíamos a mitad de los episodios de WandaVision? En el episodio 7 nos presentaron unas pastillas llamadas ‘Nexus’. Era una referencia a los ‘Seres del Nexus’. Ellos son personajes con la capacidad de alterar la realidad, como la misma Bruja Escarlata.

En esa serie no se llegó a mencionar nada más sobre ‘Nexus’, pero ahora sabemos qué es. Así se describen los eventos que se desvían de la “sagrada línea temporal” y pueden crear nuevas líneas de tiempo. El propósito de la AVT es corregirlos y capturar a los ‘variantes’ que se escapan de su destino establecido.

No creemos necesariamente que Wanda vaya a aparecer en Loki, pero sí que las explicaciones de esta serie van a servir como base de las acciones de la Bruja Escarlata que desencadenarán los eventos de Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

En los cómics, los Guardianes del Tiempo tratan de impedir que Wanda tenga a sus hijos Billy y Tommy por el peligro que representan para la línea temporal. Creemos que su intento de “crearlos” de nuevo o sacarlos del limbo en el que quedaron tras los eventos de WandaVision va a generar un evento Nexus.

Sigan pendientes de GamerFocus para que no se pierdan los análisis de todos los episodios de Loki. Nosotros ya vimos el segundo y no podemos esperar para hablar de las sorpresas que contiene.