Todos los años los estudios y cadenas de televisión estrenan un montón de series que en la mayoría de casos llegan al país a través de las diferentes plataformas de ‘streaming’. Mismas que a su vez tienen sus propias series originales. En 2023 no fue la excepción y en GamerFocus elegimos algunas de las mejores series o que pensamos, son las más destacabales. Pero antes, un par de anotaciones.

En las mejores películas de 2023 aclaramos que solo cubrimos los géneros de animación, acción, aventura, fantasía, horror y ciencia ficción, aquellos que reseñamos ampliamente en GamerFocus. Mientras tanto, en series somos un poco más laxos y podemos ver otros géneros como drama, misterio y comedia. Del mismo modo, que una serie sea extremadamente popular no significa que sea la mejor. Con ello nos referimos incluso a series que reseñamos en su totalidad como The Last of Us; así como la tercera temporada de Ted Lasso, u otras que se alejan más de nuestro nicho, como Succession.

Las siguientes son las mejores series de 2023 para GamerFocus, sin un orden específico o clasificación.

Only Murders in the Building (temporada 3)

La tercera temporada de la serie ‘whodunit’ que enseña cómo se deben hacer los ‘whodunit’. La improbable terna de Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, sigue manejando una inexplicable química en pantalla mientras cambian el edificio de los asesinatos por las tablas de Broadway. Actores reconocidos como Meryl Streep, Paul Rudd y Matthew Broderick se pasean entre líneas y canciones, no sin dejar al espectador con más preguntas que respuestas al final de cada episodio y un final totalmente diferente al misterio contemplado.

La puedes ver por Star+.

One Piece (Netflix)

Adaptar la máxima obra de Eiichiro Oda en acción real era todo un reto para Netflix, cuyo resultado básicamente todos dudábamos que fuese rescatable. El ‘live action’ de One Piece nos sorprendió por el respecto hacia el ‘manga’ y ‘anime’ originales, tanto en la elección de actores como en el desarrollo de sus primeros arcos. Ya hay una segunda temporada confirmada y nos encanta la idea, pues aunque la cantidad de episodios del ‘anime’ asusta a cualquier mortal, este es un emocionante punto de entrada al gigantesco mundo de One Piece.

Poker Face

Disponible en Universal+ para Latinoamérica.

Rian Johnson nos demostró con sus películas de Benoit Blanc su talento para crear misterios de asesinatos, pero esta serie es la que lo termina de consagrar en el género. La genial Natasha Lyonne interpreta a una mujer que huye por las carreteras olvidadas de Estados Unidos y cuya capacidad para detectar mentiras la involucra en casos cada vez más enrevesados. Todos los capítulos son geniales. —Julián Ramírez

La caída de la casa de Usher

Tomando en cuenta la calidad de las anteriores andanzas de Mike Flanagan en el terror —especialmente con la genial Misa de medianoche— no es ninguna sorpresa la calidad de esta nueva serie de Netflix. Usa las más reconocidas historias del escritor y poeta Edgar Alan Poe para hilar una obra gótica moderna, que ataca directamente a la clase dirigente y la epidemia de opioides que promovieron en Estados Unidos para su propio beneficio económico. —Julián Ramírez

Mis aventuras con Superman

La estética ‘anime’ y su tono más descomplicado hacen que esta versión de Supermán sea mucho más apropiada para el público infantil que otras interpretaciones recientes del hombre de acero, pero que eso no los desanime. Esta no solo es una de las adaptaciones que mejor entiende a este personaje, sino que permite a Lois Lane y a Jimmy Olsen lucirse por sus propios medios. Obligatorio para fanáticos del personaje y para quienes apenas van a descubrirlo. —Julián Ramírez

The Walking Dead: Daryl Dixon

La sexta serie del universo The Walking Dead puede cargar a cuestas el cansancio de la franquicia –incluida otra serie de este año, Dead City–. Sin embargo, llevar a Norman Reedus a Francia fue un aire fresco para los rutinarios escenarios estadounidenses de las series hermanas. The Walking Dead se da la oportunidad de experimentar con uno de los personajes favoritos de la serie original, intensificando indirectamente las connotaciones religiosas pero sin dejar el oscuro y desolado espíritu humano.

La puedes ver por AMC+.

Monarch: Legacy of Monsters

La franquicia de Godzilla pasa por un muy buen momento, tanto en Oriente como en Occidente. Mientras unos países disfrutan de Godzilla Minus One, el resto del mundo tiene la serie de Monarch. Directamente conectada con las películas del ‘MonsterVerse’, Kurt Russell y su hijo Wyatt Russell interpretan un solo papel en diferentes épocas y ese es su gancho. Somos testigos de las consecuencias de los ataques ‘kaiju’ en 2014 y vemos otra parte de la historia oculta.

La puedes ver por Apple TV+.

Gen V

Cuando creíamos que The Boys ya había sido lo suficientemente desatada en vísceras y «héroes» dudosamente morales –que en realidad serían villanos–, la visita a la Universidad Godolkin nos dejó un interesante elenco juvenil con súperpoderes. Llenos de sus propios demonios y problemas para controlar sus dones o maldiciones. La trama de Gen V afecta directamente a la serie mayor, por lo que no es un simple ‘spin-off’ sino un complemento obligatorio para fanáticos de The Boys.

La puedes ver por Amazon Prime Video.

El oso (temporada 2)

Sí, Chef. Después de la turbulenta primera temporada, las cosas pintaban menos ansiosas y estresantes para Carmy Berzatto (Jeremy Allen White). Pero montar un nuevo restaurante en Chicago no es nada fácil y además un viejo interés amoroso se vuelve a cruzar en su vida. Cada personaje secundario recibe su propio tratamiento, que exalta los placeres gastronómicos y de la vida misma.

Es en el caótico episodio navideño donde explotan todo tipo de emociones, no apto para corazones débiles. Una temporada con invitados de la talla de Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Will Poulter, Olivia Colman y Bob Odenkirk (de la gran Better Call Saul). Imperdible calidad actoral en un solo plato.

La puedes ver por Star+.