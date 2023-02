The Last of Us: ¿cuáles son los seis tipos de infectados?

The Last of Us es la historia sobre el viaje de Joel y Ellie en medio de un posapocalipsis. A pesar que la infección por cordyceps solo sirve para ambientar el escenario del juego y la serie, sus infectados son las estrellas. A diferencia de los zombis comunes, en los infectados de The Last of Us encontramos etapas que varían según su tiempo de exposición a los hongos. Esto ha sido en parte lo que ha hecho tan popular a la propiedad de Naughty Dog.

Tipos de infectados en The Last of Us

Aprovechando la serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, recordaremos los seis tipos de infectados vistos en los dos juegos principales. La mutación del cordyceps que afecta a los humanos, en el juego se originó en cultivos de Suramérica. En la serie, es Yakarta, Indonesia, donde se dio el primer brote. El hongo infecta primero el cerebro humano, donde crece un micelio que mata las células y todo recuerdo del huésped.

Una vez a merced del hongo, los infectados se convierten en seres agresivos y violentos, cuya única función es contagiar la mutación. Así será hasta el momento de su muerte, mientras que el hongo sigue creciendo en forma de tocón arraigado a una superficie, liberando esporas (juego) o por medio de zarcillos (serie). Los ambientes oscuros y húmedos son más favorables, mientras que la luz solar su debilidad.

Corredor

Es la etapa más básica de infectado. La mayoría de humanos con apenas un par de días desde su infección registran actividad de corredores (controlados por el hongo). Como su nombre indica, son veloces y tienden a atacar en hordas. Sin embargo, sus ataques son lentos y no tan letales como los infectados posteriores.

Conservan la visión de forma decadente pero se demuestran irritables y hostiles. Se cree que los corredores aún conservan algo de humanidad debido a sus quejidos, como si estuviesen experimentando intenso dolor. Sin embargo, esto solo sería un reflejo, ya que el micelio en el tejido cerebral se habría ocupado de «borrar» la mente del anfitrión.

Pueden permanecer en estática y silenciosa posición hasta que son atacados, ven o escuchan una presa. Su lenguaje corporal errático demostraría la lucha entre humanidad e infección.

Acechador

Esta segunda fase de infectados han pasado de dos semanas a un año con el cordyceps. Curiosamente son los menos comunes de encontrar. Esperan escondidos en la oscuridad a sus víctimas y las emboscan en el momento oportuno. Algunos adquieren características de los infectados muertos, al permanecer ligeramente arraigados a una superficie como un tocón. Esperando igualmente que su presa pase para desprenderse y atacar.

Los acechadores tienen la visión y velocidad de los corredores, con la agresividad de los chasqueadores. Sin embargo, su fuerza es comparada a la de un humano –mayor que la de los corredores–. Apenas desarrollan hongos sobre sus cabezas sin que este les anule ambos ojos, usualmente solo uno. A su vez, cuentan con pseudoecolocalización, por lo que solo son una etapa de transición hacia los chasqueadores.

Su naturaleza sigilosa los hace difíciles de escuchar en el juego, pero pueden ser contrarrestados con mayor facilidad que sus formas evolucionadas.

Chasqueador

La tercera fase de infectados por cordyceps requiere mínimo de un año para su maduración, siendo la más popular de encontrar. El hongo cerebral que apenas se asomaba como acechador, toma por completo la cabeza de su huésped y cubre ligeramente otras partes del cuerpo. Esto también los deja totalmente ciegos y los obliga a mejorar su habilidad de ecolocalización para capturar presas. Usando los reconocidos chasquidos que le dan su nombre.

La ventaja de los chasqueadores reside en la fuerza superior que les brinda la infección cordyceps. Un mecanismo de defensa con millones de años en evolución para sobrevivir. Los combates cuerpo a cuerpo con chasqueadores no son recomendables, por lo que es necesario atacarlos directo a la cabeza con armas –varias veces– o a distancia con fuego. Las placas de hongos en su cabeza actúan como escudos protectores del cerebro, razón por la que un solo disparo no basta.

Son mucho más peligrosos y agresivos que corredores y acechadores, siendo el anfitrión humano incapaz de luchar contra la infección. Altamente susceptibles al ruido, el sigilo es la única maniobra efectiva contra los chasqueadores.

Gordinflón

Un infectado de varios años da como resultado una de las formas más fuertes, resistentes y letales del cordyceps en humanos. El hinchado o gordinflón se vuelve mucho más lento y ciego, a cambio de una fuerza descomunal y una armadura de hongos difícil de quebrantar. Los gordinflones pueden desprender y arrojar bombas de esporas tóxicas a sus víctimas. Toda esta fortaleza que lo convierte en un tanque cordyceps, también lo hace altamente vulnerable al fuego.

Son extremadamente agresivos pero predecibles. Su ecolocalización es menos refinada que la de los chasqueadores debido a la deformación en su cabeza. En caso de embestir y agarrar una presa, procede a desprender violentamente su mandíbula, aplastar su cabeza, golpearla contra el suelo con fuerza bruta o romper su cuello y espina dorsal. Cualquiera sea el caso, nadie sobrevive a un encuentro cercano con un infectado gordinflón. Atacarlos a distancia es la única opción, evitando las esporas.

The Last of Us Part II

Sin embargo, no son del todo inmunes a las armas cuerpo a cuerpo. En TLoU Part II, Joel demuestra ser de los pocos capaces de acabar con un gordinflón usando un machete y de amputarle una extremidad en el proceso.

Tambaleante

Cuarta forma alterna nacida por condiciones específicas en el ambiente. En áreas con fuentes de agua cercanas, es probable que un infectado durante largos años crezca hasta ser un tambaleante, en lugar de un gordinflón. Físicamente no son tan fuertes como este último o un chasqueador, pero pueden tomar a sus víctimas, expeler grandes cantidades de esporas tóxicas y quemarlas con ácido gaseoso. Los tambaleantes también explotan con un mayor rango de alcance cuando son aniquilados. Poseen menos cubiertas de hongos en su cuerpo.

Una posible teoría sugiere que este tipo de infectado se encontraba en proceso de mutar en gordinflón, pero la fuerte exposición al agua estancada y la lluvia de Seattle alteró su desarrollo. Ahora bien, hay tambaleantes que pueden cubrir incluso zonas calurosas como Santa Barbara, tal vez por tratarse de regiones costeras con el mar a su favor. Si el ambiente afecta la mutación, quiere decir que podemos desconocer varios tipos de infectados en The Last of Us.

Esta etapa debutó en el segundo juego de The Last of Us, por lo que quizás no aparezcan en la serie sino hasta la segunda temporada. Si es que esta cubre los mismos eventos de TLoU Part II.

Rey rata

Es una etapa única de infectado y la máxima conocida hasta ahora. Su formación se dio en el sótano del hospital de Seattle durante 20 años de infección cordyceps en el paciente cero. Diferentes tipos de infectados resultan pegados por el hongo, en uno solo conocido coloquialmente como Rey rata. Formando así un colosal engendro de altísima fuerza y resistencia. Este puede recibir una enorme cantidad de daño por fuego, bombas y armas. Al sufrir considerables ataques, comienzan a desprenderse sus infectadas partes para atacar en masa.

Esta anomalía cordyceps está compuesta –entre varios– por un acechador y un gordinflón. Dichas entidades separadas conforman parte de la dificultad en su enfrentamiento. El Rey rata tiene fuerza suficiente para destruir muros y una ambulancia en el hospital de Seattle. Es el infectado más poderoso, conocido por primera vez en TLoU Part II. Los años que le tomó a la mutación, sugiere que podrían existir otros como este en todo el mundo. Más que una sola entidad, se entiende como varias en una.

Su nombre está basado en el concepto real de Rey rata, donde varios roedores aparecen enredados por sus largas colas y ante la imposibilidad de moverse y comer, mueren. El resto deben cargar con los cadáveres hasta que ninguno queda vivo. Los avistamientos son pocos a lo largo de cientos de años y mientras unos creen que es un mito, otros piensan que es una farsa. Dado que no existe explicación de cómo hasta 10 ratas puedan enredar sus colas entre sí.

Si bien sobre los infectados, la serie The Last of Us de HBO nos ha mostrado máximo la fuerza del gordinflón, los tambaleantes y el Rey rata no estarían descartados para los futuros planes. Pero eso solo lo sabremos hasta que la segunda temporada nos confirme la aparición de su otro importante personaje protagonista.

