En el marco del Nintendo Direct de E3 2021, Nintendo reveló nuevas imágenes de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El juego todavía no cuenta con nombre definitivo y su lanzamiento está planeado para el 2022. Susceptible a cambios.

En este nuevo tráiler observamos a Link en una región de Hyrule no vista en el juego de 2017 y fuertemente inspirada en Skyward Sword: los cielos. Nuevas armas y habilidades para Link son añadidas, como la posibilidad de traspasar objetos.









La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild tiene mucha inspiración en Skyward Sword.

Anunciado en 2019 y originalmente planeado como contenido descargable para Breath of the Wild, la secuela permitirá explorar una porción vertical mucho más extensa que el terreno montañoso del primer juego.

Aprovechando los 35 años de la franquicia y de la misma forma que Super Mario Bros. recibió el suyo, Nintendo anunció también un nuevo modelo Game & Watch: The Legend of Zelda para lanzarse el 12 de noviembre.

Game & Watch: The Legend of Zelda tendrá un costo de 50 dólares americanos e incluye The Legend of Zelda (NES), Zelda II: The Adventure of Link (NES) y The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Game Boy). Igualmente incluye una adaptación deVermin con Link como protagonista.

Del mismo modo, un reloj interactivo con Link jugable basado en el primer juego y un temporizador temático del segundo juego, se incorporan a la unidad.

Fuente: Nintendo YouTube