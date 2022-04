Después de un buen tiempo sin anunciar novedades, finalmente el más reciente título de la franquicia de Age of Empires tendrá una actualización pronto con elementos muy esperados. Varias de las cosas que pedían los jugadores de Age of Empires IV llegarán estos días: las partidas puntuadas, el editor de contenido, el tipo de mapa MegaAleatorio, entre otros elementos que llegarán en la temporada uno.

TheViper, jugador profesional, en una partida de Age of Empires IV.

Las novedades se dieron a conocer a través del anuncio de la temporada uno de Age of Empires IV, ‘Festival of Ages’ (Festival de Edades). Si bien no hay una fecha exacta para su revelación, se sabe que se hará efectiva en algún momento de la próxima semana.

La temporada uno durará unas doce semanas, por lo que se espera que haya una actualización cada pocos meses.

Temporada uno de Age of Empires IV: partidas puntuadas, editor de contenido, MegaAleatorio y más

Entre las novedades más destacadas de la temporada uno es la llegada del juego competitivo. Cada temporada ofrecerá un sistema de posicionamiento típico que conocemos de otros juegos. Con el inicio de la actualización, tendremos que jugar cinco partidas para ser posicionados en un rango. Estos se dividen en bronce, plata, oro, platino, diamante y conquistador.

Algo que llama la atención es que el anuncio se centra mucho en el «juego uno contra uno». Por lo tanto, es muy posible que por ahora el sistema de puntos y rangos no funcione para partidas en equipo.

Así como en otros títulos de la franquicia, ahora llegarán los eventos de temporada. Básicamente cada edición los jugadores deberán completar desafíos para obtener recompensas. Estas pueden ser retratos, bordados para estandartes, estatuas, etc. En Age of Empires 2: Definitive Edition se puede activar apariencias temporales para ciertas unidades, pero no se sabe si en este título también ocurrirá eso.

También estará disponible el editor de contenido. No solo se trata de un típico editor de mapas, sino que también ofrecerá herramientas para cambiar propiedades de distintos elementos del juego (unidades, edificios, recursos) para elaborar escenarios divertidos.

Por otro lado, también habrá acceso al mapa MegaAleatorio. En otros títulos de la franquicia este ajuste da resultados muy locos e impredecibles, por lo que puede llegar a ser un desafío para los jugadores más intrépidos. Todo esto se suma a nuevas misiones de combate avanzado de la campaña de El Arte de la Guerra.

El anuncio finaliza con la mención de algunas mejoras de calidad de juego. Por ejemplo, habrá cola global, mejoras en la lectura de las estadísticas de unidades, más opciones de teclas de acceso rápido, entre otros elementos.

Fuente: Cuenta oficial de Age of Empires IV en Youtube