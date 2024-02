Age of Mythology: Retold, Microsoft confirma que saldrá en el 2024

Microsoft ha revelado un vistazo a Age of Mythology: Retold, la versión definitiva de Age of Mythology. Esta nueva actualización del desarrollo de Retold, el ‘remake’ de Age of Mythology reveló cómo lucen los modelos de Medusa, Pegaso y Cerbero, tres conocidas unidades del juego.

¿Cuándo saldré Age of Mythology: Retold?

El anuncio ha sido en nombre de los estudios World’s Edge, Forgotten Empires, Tantalus Media, Capture Age y Virtuos involucrados en el desarrollo de Age of Mythology: Retold.

Adicionalmente, Microsoft ha revelado que Age of Mythology: Retold saldrá en algún momento de 2024. El lanzamiento de Age of Mythology: Retold será simultaneo para consolas Xbox y PC vía Steam y Microsoft Store.

Junto a la noticia sobre cuándo saldrá Age of Mythology: Retold su espacio en la tienda de Steam se ha actualizado con la siguiente descripción:

«De los creadores de la galardonada franquicia «Age of Empires», «Age of Mythology: Retold» va más allá de la historia hasta una época mítica de conflicto entre dioses, monstruos y humanos. Combinando los mejores elementos del aclamado «Age of Mythology» con modernos efectos visuales y diseños de estrategia en tiempo real, «Retold» es una experiencia épica e innovadora para jugadores experimentados y novatos por igual. Protege tus dominios, lidera monstruos legendarios e invoca el poder de los dioses para acabar con tus enemigos, o únete a tus aliados para derrotar la arena de los dioses».

¿Cuáles son las características principales de Age of Mythology: Retold?

En Age of Mythology: Retold, los jugadores podrán elegir entre los ejércitos griego, nórdico, egipcio y atlante. Con ellos podremos invocar a poderosos dioses como Zeus, Thor, Ra o Poseidón y desatar su furia sobre nuestros rivales. Adicionalmente, como es costumbre en esta franquicia, controlaremos hordas de criaturas mitológicas como centauros, trolls, momias y cíclopes para dominar el campo de batalla.

La campaña de Age of Mythology: Retold tendrá un total de 50 misiones, las cuales nos llevarán a través de un extenso universo mitológico. En estas misiones tendremos que Asediar Troya, luchar contra gigantes en Midgard o explorar los misterios de Egipto. Además, al igual que en el juego original en Retold, el ‘remake’ de Age of Mythology, tendremos la oportunidad de convertir a unidades en heroes o invocar figuras tan imponentes como un dios.

La Arena de los Dioses es un nuevo modo de juego incluido en Age of Mythology: Retold. En este, los jugadores podrán afrontar pruebas en solitario o en equipo. El equipo de desarrollo confirmó que el modo multijugador del juego soportará enfrentamientos de hasta 11 jugadores de manera simultánea.

Vía: Gematsu