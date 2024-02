Microsoft podría lanzar la franquicia Gears of War en PlayStation 5

El pasado fin de semana, los jugadores de Xbox y PlayStation quedaron «impactados» con la noticia de los planes de Microsoft para llevar a PlayStation sus juegos exclusivos de Xbox. Ahora a la información compartida en este rumor se suma Jeff Grubb, quien en un podcast del canal de Giant Bomb dijo que la franquicia Gears of War también podría llegar a ser lanzada en PlayStation 5.

Grubb, también dijo que Microsoft tenía planeado dar a conocer esta iniciativa de llevar sus juegos a otras plataformas a finales de febrero. Sin embargo, dada la creciente especulación y viralización del tema en redes sociales existe la posibilidad de que se adelante este anuncio. Asi que es probable que en los próximos días tengamos una confirmación sobre esta información.

Esta no es la primera vez que vemos a la franquicia Gears of War ser nombrada junto a PlayStation

Esta ‘build’ de Gears of War 3 para PlayStation 3 se filtró gracias a un ataque que sufrió Epic Games en el 2011.



En el 2020, Kotaku informó sobre una versión del juego Gears of War 3 hecha por Epic Games. Eso con el fin de probar su motor gráfico en la consola de séptima generación de Sony. Epic Games dijo al medio ingles que, ellos hicieron esta versión como parte de una prueba técnica, no como parte de un plan para desarrollar Gears of War 3 para PS3. Además, el vocero oficial de la desarrolladora dijo que, «estas imágenes son un subproducto del proceso interno de pruebas del motor Unreal Engine 3 de Epic, en el que se utilizaron tanto Gears of War 3 como Unreal Tournament«. Ahora, más de 10 años después, esto podría llegar a ser una realidad.

La franquicia, ahora conocida como Gears, ha vendido más de 22 millones de unidades. Adicionalmente, según Microsoft, la franquicia ha recaudado más de mil millones de dólares. Actualmente, The Coalition ha cancelado dos juegos en los que ha estado trabajando para centrar todas sus fuerzas en la Gears 6.

Vía: VGC