Resident Evil suele ser citado como el juego que dio inicio a la fiebre del ‘survivial horror’, pero los conocedores saben que ese mérito pertenece a una obra francesa de 1992 publicada para PC por el estudio Infogrames. Hablamos de Alone in the Dark, que está de regreso con un interesante ‘remake’ protagonizado por actores de Hollywood y les diremos cuándo sale o su fecha de lanzamiento, cuál es su historia, tráileres, prólogo gratis, requisitos para PC y más detalles sobre este intrigante juego.

Este artículo será actualizado a medida que revelen nueva información sobre este título.

Breve historia de la franquicia Alone in the Dark

Inspirado por su amor a las historias de H.P. Lovecraft, las películas de Dario Argento y de George A. Romero, el programador francés Frédérick Raynal decidió dirigir un juego de terror con gráficos poligonales en 3D que haría historia. En 1992, Infogrames publicó el primer Alone in the Dark para PC con el sistema operativo MS-DOS.

En este juego controlamos al investigador privado Edward Carnby o a la misteriosa Emily Hartwood atrapados en un mansión llena de zombis y peligros sobrenaturales mientras tratan de descubrir sus secretos. El juego fue un éxito inmediato que animó al estudio a lanzar Alone in the Dark 2 y 3 en los años siguientes.

En 2001, Infogrames lanzó un nuevo juego de la franquicia buscando capitalizar en el éxito de «imitadores» como Resident Evil y Silent Hill. The New Nightmare salió para Dreamcast, PlayStation, PlayStation 2, PC e incluso Game Boy Color. Fue bien recibido e impresionó con su sistema de iluminación de fondos prerrenderizados. En 2005 fue adaptado a una terrible película de Uwe Boll.

Hubo dos nuevos intentos de revivir la saga en 2008 y 2015. El primero salió para Xbox 360 y PlayStation 3 y es más recordado por las amenazas de Atari de demandar a quienes le dieron malas reseñas que por el juego en sí. El otro juego, subtitulado Illumination es considerado uno de los peores juegos de acción de ese año.

Como pueden notar, la saga no se encuentra en su mejor momento. ¿Podrá el nuevo juego regresarla a su antigua gloria?

¿Cuándo sale el nuevo juego de Alone in the Dark?

La fecha de lanzamiento del nuevo juego de la franquicia Alone in The Dark será lanzado el miércoles 25 de octubre de 2023.

A cuáles consolas y plataformas llegará y a qué precio

Este juego llegará a PS5, Xbox Series X|S y a PC mediante Steam. No saldrá para Nintendo Switch ni para las consolas de la anterior generación.

Sabemos que el juego se pondrá a la venta a 60 dólares en Estados Unidos. Todavía no han revelado cuál será su precio localizado para Colombia en Steam y Microsoft Store. En la tienda de PlayStation costará alrededor de los 267.000 pesos.

Avances y videos

Tráiler del anuncio

Presentación especial del juego

¿Cuál es la historia del juego?

Al ser un ‘remake’ del juego de 1992, la historia de Alone in the Dark es la misma de ese clásico. En la década de 1920, Emily Hartwood —preocupada por la extraña desaparición de su tío Jeremy— contrata al detective privado Edward Carnby para que investigue qué ocurrió con él.

Juntos visitan la Mansión Derceto, el lugar de «descanso mental» en el que estaba recluido Jeremy, para tratar de encontrar pistas sobre su paradero. Pero lo que descubren es una conspiración sobrenatural relacionada con la leyenda de «el hombre oscuro».

Al comenzar a jugar podremos elegir entre uno de los dos protagonistas. Nuestra decisión influirá en los diálogos con los personajes y el desarrollo de la trama. Tendremos que jugar dos veces —una vez con Edward y otra con Emily— para conocer toda la historia.

Este juego es escrito por Mikael Hedberg, a quien admiramos por su trabajo en juegos de terror como Amnesia: The Dark Descent y SOMA, que en nuestra opinión tiene una de las mejores historias del género.

Los actores de Alone in the Dark

La mayor sorpresa que nos esperaba en el video de presentación del ‘remake’ de Alone in The Dark fue descubrir que el juego será protagonizado por David Harbour y Jodie Comer, que interpretando al detective Edward Carnby y a Emily Hartwood respectivamente.

A David Harbour lo conocemos muy bien por su trabajo en la exitosa serie de Netflix Stranger Things y en películas como Black Widow y Violent Night. También lo veremos en la próxima película del Universo cinematográfico de Marvel Thunderbolts.

Jodie Comer saltó a la popularidad con su papel como la psicópata Villanelle en la excelente serie Killing Eve. También la vimos en la divertida Free Guy: Tomando el control, en El último duelo y haciendo un cameo como la madre de Rey en la decepcionante El ascenso de Skywalker.

Cómo jugar el Prologo gratis del juego Alone in the Dark: Grace in the Dark

i quieren hacerse una idea de cómo será este juego, ya mismo pueden descargar gratis el prólogo de Alone in the Dark, titulado Grace in the Dark.

En esta corta aventura que sirve de introducción al juego principal controlaremos a Grace. Esta niña de 11 años recibe de Jeremy Hartwood una carta y le pide que se la entregue a su sobrina Emily. Pero hay horrores sobrenaturales que tratarán de impedírselo.

Si quieren jugar el prólogo gratis de Alone in the Dark solo tienen que dirigirse a esta página de Steam y descargarlo. También lo pueden descargar sin costo para PS5 y para Xbox Series X|S.

Requisitos mínimos y recomendados del sistema para el ‘remake’ de Alone in the Dark en PC

Esta información está basada en los requisitos del prólogo. Pueden cambiar para la versión completa del juego.

Mínimos Recomendados Sistema Operativo Windows 10 x64 Windows 10 x64 Procesador Intel Core i5- 8400 o AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600 RAM 8 GB 16 GB GPU Nvidia GeForce GTX 970 8GB o AMD Radeon RX 570 8GB Nvidia GeForce GTX 2060 8GB o AMD Radeon RX 5700 8GB DirectX v12 v12 Almacenamiento Desconocido Desconocido

Ediciones especiales y de colección

THQ Nordic todavía no ha revelado detalles sobre las ediciones especiales y de colección. Actualizaremos esta sección cuando tengamos información al respecto.

THQ Nordic todavía no ha revelado detalles sobre las ediciones especiales y de colección. Actualizaremos esta sección cuando tengamos información al respecto.