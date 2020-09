Solo un mes después de su anuncio, Among Us 2 ha sido cancelado

Nadie vio venir el fenómeno en que se convirtió Among Us. Este título —que algunos describen como «el juego de mesa Mafia, pero en versión digital»— salió a la venta en 2018, pero se volvió viral en 2020 gracias a varios ‘streamers’. Aprovechando su fama, el estudio Innersloth anunció Among Us 2 a mediados de agosto. Pero, poco más de un mes después, ha sido cancelado.

La razón por la que el estudio quería crear una secuela era, principalmente, porque el código de Among Us es bastante anticuado y no les permite agregar mejoras y nuevo contenido fácilmente. Eso es algo que la enorme base de jugadores está pidiendo.

Sin embargo, esos mismos jugadores le han pedido a Innersloth que no abandone el primer título. Por eso, anunciaron que Among Us 2 ha sido cancelado y se dedicarán con empeño a mejorar el primer juego. Todo el contenido que habían planeado para la secuela será parte del juego que ya existe.

¿Cuál es ese contenido? Algunas de las nuevas características anunciadas son un sistema de amigos, un modo para personas con daltonismo y un nuevo escenario.

Esta decisión de Innersloth definitivamente ayudará a no fragmentar la comunidad de jugadores, pero será mucho más trabajo para el estudio. Ahora deben optimizar el código de un juego que no estaba preparado para este nivel de éxito.

Fuente: blog de Innerstloth en itch.io