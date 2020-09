No sabemos bien cómo vamos a celebrar la noche de brujas en el mundo real, ya que la pandemia del COVID-19 probablemente siga manteniéndonos alejados de nuestros amigos a finales de octubre. Afortunadamente, tenemos Animal Crossing: New Horizons, el cual ya se está preparando para el gran evento de Halloween con su actualización de otoño.

Esta nueva actualización gratuita llegará a este juego el 30 de septiembre de 2020. Dejará todo listo para la gran celebración de octubre.

Para comenzar, vamos a poder guardar dulces para entregar en Halloween.

Podremos cultivar calabazas que vamos a usar en nuevas recetas para muebles y decoraciones.

Obviamente, no será Halloween en Animal Crossing: New Horizons si no nos vamos preocupando por nuestro disfraz.

Soponcio (Jack) no podía faltar a la cita. Él estará en la isla durante la celebración de Halloween, que se llevará a cabo desde la tarde del 31 de octubre hasta la media noche. En pasados juegos, él nos daba muebles especiales a cambio de dulces.

A comienzos de octubre recibiremos una actualización para el Nookófono que nos permitirá realizar fácilmente nuestras reacciones.

Por último, anunciaron que la próxima gran actualización del juego ocurrirá a finales de noviembre. Parece que tendrá una temática de ‘acción de gracias’.

Si quieren reformar su isla de Animal Crossing: New Horizons para que quede lista para la actualización de otoño, les recomendamos usar esta herramienta.

Fuente: canal oficial de Nintendo en YouTube