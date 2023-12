Armored Core 6: cambios, balance y novedades del parche 1.05

Hace cuatro meses, Bandai Namco lanzó Armored Core 6: Fires of Rubicon. Desde entonces, FromSoftware ha estado dando soporte al juego. Ahora, la desarrolladora japonesa ha adelantado la navidad de los fanáticos de Armored Core 6: Fires of Rubicon con el lanzamiento del parche 1.05, el cuál agrega partidas igualadas (ranked matchmaking) al juego de mechas de Fromsoftware.

¿Cuáles son los cambios, balance de armas, partes y novedades del nuevo parche 1.05 de Armored Core 6: Fires of Rubicon?

El nuevo parche (1.05) de Armored Core 6: Fires of Rubicon agrega al juego partidas igualadas en línea, placas personalizables, tablas de clasificación, mapas multijugador y nuevas piezas para los AC. La tabla de clasificación de las partidas igualadas en línea de Armored Core 6: Fires of Rubicon será reiniciada periodicamente y los rangos son D, C, B, A y S. Los primeros 100 jugadores con rango S en la clasificación en línea de Armored Core 6: Fires of Rubicon tendrán una distinción en su placa y la configuración de sus AC serán publicos para todos los jugadores.

Bandai Namco también ha comunicado cuándo se reiniciarán las tablas de clasificación de Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Balance de armas de Armored Core 6: Fires of Rubicon del parche 1.05:

RF-024 TURNER: Mayor Impacto Acumulativo / Alcance Ideal / Alcance Efectivo, menor Retroceso. Reducción del balanceo causado por el Recoil acumulado.

RF-025 SCUDDER: Mayor impacto acumulativo / alcance ideal / alcance efectivo, menor retroceso. Reducción del balanceo causado por el retroceso acumulado.

MA-J-201 RANSETSU-AR: Mayor impacto acumulativo / alcance ideal / alcance efectivo. Reducción del balanceo causado por el retroceso acumulado.

MG-014 LUDLOW: Aumento del alcance ideal / alcance efectivo. Reducción del balanceo causado por el retroceso acumulado.

DF-MG-02 CHANG-CHEN: Aumento del alcance ideal / alcance efectivo. Reducción del balanceo causado por el retroceso acumulado.

MA-E-210 ETSUJIN: Aumento del alcance ideal / alcance efectivo. Reducción de la oscilación causada por el retroceso acumulado.

DF-BA-06 XUAN-GE: Reducción de explosión AOE.

MAJESTIC: Reducción de explosión AOE.

PEQUEÑA JOYA: Reducción de explosión AOE.

VE-66LRA: Disminución de la potencia de ataque/enfriamiento, aumento de la acumulación de calor ATK/tiempo de carga.

Vvc-760PR: Disminución de la acumulación de calor ATK, aumento de la velocidad del proyectil

IB-C03W4: NGI 028: Disminución de Amortiguación de Impacto / Mitigación de Daño IG / Amortiguación de Impacto IG.

BML-G2/P19SPL-12: Aumento de la orientación. Las cargas útiles de los misiles ahora se dividen más cerca del objetivo.

BML-G2/P16SPL-08: Aumento del guiado, disminución del tiempo de bloqueo del objetivo y del tiempo de recarga. La carga útil de los misiles ahora se separa más cerca del objetivo.

BML-G2/P17SPL-16: Aumento de la orientación. Cargas útiles de misiles ahora divididas más cerca del objetivo

WR-0999 REPARTIDOR: Mejora de la trayectoria de seguimiento, reduciendo la probabilidad de que los misiles colisionen con el terreno.

Vvc-70VPM: Disminución de la orientación. Se ha ajustado el intervalo de disparo para que el tiempo de impacto de cada misil esté menos disperso.

Balance de partes de Armored Core 6: Fires of Rubicon del parche 1.05:

AR-011 MELANDER : mayor control de retroceso.

: mayor control de retroceso. 06-041 MIND ALPHA : reducción de peso.

: reducción de peso. VP-424 : aumentado límite de velocidad en vuelo. Disminución de la aceleración cuando se utiliza QB en vuelo.

: aumentado límite de velocidad en vuelo. Disminución de la aceleración cuando se utiliza QB en vuelo. LG-033M VERRILL : disminución de la aceleración al utilizar QB en vuelo.

: disminución de la aceleración al utilizar QB en vuelo. EL-TL-11 FORTALEZA: Disminución del empuje AP / AB, aumento del consumo AB EN. El peso de CA ahora tiene más impacto en el movimiento y la velocidad de impulso.

Disminución del empuje AP / AB, aumento del consumo AB EN. El peso de CA ahora tiene más impacto en el movimiento y la velocidad de impulso. BUERZEL/21D: Aumento del consumo de QB EN, disminución del empuje AB.

Otros ajustes de partes:

Los AC con piernas de tanque ahora realizarán una acción de «preparación» en el momento de disparar bazookas o lanzagranadas.

Los AC con piernas bípedas, de articulación invertida o tetrápodas tienen ahora un periodo de tiempo más largo tras realizar una patada de impulso antes de poder cancelarla en otra acción.

Los AC con piernas de tetrápodo ahora tienen un movimiento reducido debido al retroceso al disparar un arma con un retroceso alto mientras están en el aire.

¿Cuándo se reiniciarán las tablas de clasificación de Armored Core 6: Fires of Rubicon? Las tablas de clasificación de Armored Core 6: Fires of Rubicon se reiniciarán el miércoles 29 de febrero del 2024.

Fuente: Bandai Namco