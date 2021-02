Sin previo aviso, Koei Tecmo y Gust presentaron el tráiler de anuncio de Atelier Mysterious Trilogy DX. Como sugiere su nombre, este título será una compilación de las tres entregas que componen la saga Mysterious de la franquicia JRPG. Estas son Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book (2016), Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey (2017) y Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (2018).

¿De que tratan los juegos que compondrán Atelier Mysterious Trilogy DX? ¿Qué novedades traerán?

La primera entrega es Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book. Esta cuenta las aventuras de la alquimista Sophie Neuenmuller, que descubre que posee de un libro que alberga un alma. Más allá de contener los secretos de la alquimia, el misterioso libro oculta memorias perdidas. En un esfuerzo para descubrir su origen, Sophie se embarca en un viaje fuera de su pueblo natal. La versión DX de este juego incluye una campaña inédita.

Luego sigue Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey. Este juego sigue las aventuras de las hermanas Firis y Liane Mistlud. Tras un fatídico evento, Firis decide aventurarse al mundo exterior para convertirse en una alquimista. La versión DX de este juego añade 4 vehículos, objetos de exploración completamente nuevos y 7 misiones inéditas.

Por último está Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings. Esta entrega tiene como protagonistas a las jóvenes alquimistas Lydie y Suelle Marlen. Desafortunadamente, su inexperiencia ha impedido que su negocio prospere. Sin embargo, una misteriosa pintura las transporta a un mundo repleto de materiales para hacer alquimia. A partir de ese descubrimiento, las hermanas deciden convertirse en las mejores alquimistas del país. La versión DX de este juego introduce una nueva pintura que permitirá que las protagonistas viajen al mundo de Nelke & the Legendary Alchemists (2019).

¿Con qué otras novedades llegará Atelier Mysterious Trilogy DX?

Además de los tres juegos base y los mencionados bonos que cada uno contiene, Atelier Mysterious Trilogy DX llegará con todos los DLC que recibieron después de su lanzamiento original. ¡Eso no es todo! Esta compilación definitiva también llegará con un libro de arte digital, un modo fotografía para los tres títulos y la opción de acelerar las batallas.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento? ¿A qué plataformas llegará?

Atelier Mysterious Trilogy DX estará disponible a partir del 22 de abril. La trilogía llegará a PS4, Steam y Switch. Será la primera vez que la saga podrá jugarse en la consola de Nintendo.

¿Los tres juegos podrán comprarse individualmente?

Si bien Atelier Mysterious Trilogy DX contendrá las versiones mejoradas de los tres juegos, cada uno de estos podrá comprarse individualmente a partir del 22 de abril de 2021.

Fuente: comunicado de prensa de Koei Tecmo America