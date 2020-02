By

Originalmente disponible en Xbox One y PC en diciembre del 2018, el título independiente de Capybara Games, caracterizado por su considerable nivel de dificultad, llegará en el segundo trimestre del año a PlayStation 4. Lo interesante de esto es que ofrecerá un nuevo modo de juego denominado Below Explore, una experiencia más grata como su nombre indica y menos punitiva, o en otras palabras, un modo fácil.

Este ‘dungeon crawler’ pone a un pequeño guerrero en una cruzada a través de oscuras profundidades, en una isla generada por procedimientos y sobrecargada de peligros, trampas y muertes fugaces.

Vale anotar que el nuevo modo, Below Explore, también arribará como una actualización gratuita a Xbox One y PC en una fecha no determinada. Cambios en la supervivencia, daño y mecánicas de muerte han sido ajustados para mayor accesibilidad de los jugadores, que busquen un estilo de juego más cercano a los títulos de acción y aventura.

«Muchos de los jugadores intrigados por la abundante y encantadora atmósfera del bajo mundo resultaban atascados en alguna parte del recorrido», señala el desarrollador Kris Piotrowski de Capybara Games, «esperamos ver nuevos jugadores que conozcan Below, y a los veteranos que puedan revisitarlo de una forma completamente nueva.»

La retadora versión original de Below se mantendrá bajo la modalidad ‘Survive.’

Fuente: Capybara Games