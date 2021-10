Desde el anuncio de Call of Duty: Vanguard, Activision dio a conocer que el juego tendría un modo Zombis. Sin embargo, detalles sobre este se mantuvieron escasos. No es hasta ahora que, gracias a un par de videos, sabemos más sobre la jugabilidad e historia de este modo.

En esta nota, encontrarán todo lo que se ha revelado sobre le modo Zombis de COD: Vanguard.

¿De qué tratará el modo Zombis de Call of Duty (COD): Vanguard?

Tal como Activision reveló, esta modalidad servirá como precuela del modo Zombis de Call of Duty: Black Ops Cold War. La historia se ambientará a finales de la Segunda Guerra Mundial, justo después de que el Projekt Endstation abre un portal que permite que 5 artefactos del Éter Oscuro se abran paso a la Tierra. Wolfram Von List —oficial del batallón Die Wahrheit, conocido por saquear antigüedades a lo largo del globo— se hace con una de estas reliquias, la cual contiene a Kortifex el Inmortal. Ante promesas de victoria y gloria, el oficial se vincula con la entidad del Éter Oscuro y obtiene el poder de manipular al ejército de los muertos.

Atrapados en las ruinas de Stalingrado por la magia de Kortifex y sin medios de comunicación, 4 miembros de la Fuerzas Especiales deberán abrirse paso a través de un ejército de zombis para poner un alto a los nazis. Sin embargo, para lograrlo deberán unir fuerzas con 4 entidades del Éter Oscuro que se oponen a Kortifex: Saraxis, Norticus, Inviktor y Bellekar.

La primera parte de la historia del modo Zombis se relatará en Der Anfang, disponible con el lanzamiento de Call of Duty (COD):Vanguard. La trama continuará en DLC poslanzamiento.

¿Qué novedades tendrá esta modalidad?

Como anteriores versiones del modo Zombis, el de Call of Duty: Vanguard permitirá que un escuadrón de 4 luche contra una horda de muertos vivientes. A medida acumulen puntos eliminando a sus enemigos, los jugadores tendrán acceso a mejoras y nuevas armas. Sin embargo, esto no será lo único que podrán utilizar para sobrevivir al asedio de los no muertos.

Los jugadores podrán vincularse con entidades del Éter Oscuro para ganar nuevas habilidades. Otra novedad será el Altar de los Pactos. Este ofrecerá una mejora aleatoria tras completar un objetivo. De esta forma, el modo Zombis de COD: Vanguard tendrá un componente ‘roguelite’.

Con estas mejoras, los jugadores deberán completar toda clase de objetivos. Algunos de estos son Blitz, en el que el único objetivo es sobrevivir; Cosecha, en el que habrá que recolectar runas; y Transmisión, en el que los jugadores deberán escoltar a una cabeza flotante.

¿Quién está desarrollando el modo Zombis de Call of Duty (COD): Vanguard?

El desarrollo es encabezado por Treyarch, estudio responsable de Black Ops Cold War.

Call of Duty: Vanguard llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC el próximo 5 de noviembre. Para ver todo lo que se ha revelado sobre el juego, sigan este enlace.

Fuente: canal oficial de Call of Duty en YouTube