Anuncian Captain Tsubasa: Ace, el nuevo juego de Supercampeones

Han pasado casi dos años desde que Captain Tsubasa: Rise of New Champions salió a la venta (pueden leer nuestra reseña aquí), convirtiéndose en el juego soñado de muchos fanáticos del popular ‘manga’ y ‘anime’ de fútbol. Pero, aunque muchos lo consideran el título definitivo de la franquicia, no es su final en el mundo del videojuego. Supercampeones regresará muy pronto como el nuevo juego móvil Captain Tsubasa: Ace para iOS y Android.

Durante una presentación especial de videojuegos de TapTap, DeNa reveló este nuevo título. Pueden ver su primer tráiler a continuación, pero no esperen ver jugabilidad.

Captain Tsubasa: Ace será un juego en línea de fútbol basado en el ‘manga’ y ‘anime’ que en Colombia y Latinoamérica conocemos como Supercampeones. Según el comunicado oficial, podremos controlar a personajes como Tsubasa Oozora (Oliver), Kojiro Hyuga (Steve) y realizar sus icónicos movimientos especiales siguiendo la trama de la serie.

Aunque sí dijeron que tendremos diferentes modos de juego, no conocimos más detalles sobre su jugabilidad. Tampoco sabemos si será un juego gratis o de pago ni cuándo estará disponible.

Sentimos mucha curiosidad por Captain Tsubasa: Ace. Conociendo la popularidad de los juegos móviles en nuestro país y lo querido que es el mundo creado por Yoichi Takahashi, creemos que tiene el potencial para convertirse en todo un éxito.

Via: Gematsu

Fuente: TapTap