Están pasando cosas en Bioware. El estudio se ha quedado sin dos de sus más importantes nombres mientras trabaja en la remasterización de la trilogía Mass Effect, Dragon Age 4 y el relanzamiento de Anthem. Mediante una publicación en el blog oficial de la compañía, el director Casey Hudson anunció su retiro de Bioware junto a Mark Darrah.

Esta no es la primera vez que Casey Hudson deja la compañía. El director de Star Wars: Knights of the Old Republic y los tres primeros Mass Effect renunció en 2014 para trabajar en Microsoft, pero regresó tres años después para dirigir el estudio y reorientar el desarrollo de Anthem. Por su parte, Mark Darrah Darrah llevaba 23 años en Bioware y había sido el productor ejecutivo de la saga Dragon Age.

Casey Hudson

En su carta de despedida, Hudson agradece la oportunidad de haber trabajado con tantas personas brillantes y talentosas. Agrega que su decisión abrirá camino a la siguiente generación de líderes del estudio.

A pesar de este tono positivo, muchos jugadores creen que esto es una prueba de los supuestos problemas que sigue enfrentando Bioware internamente. Sus últimos juegos no han vendido tan bien como EA y sus dueños esperaban, y tampoco han recibido mucho amor de la crítica. Algunos temen que el estudio esté entrando en sus últimos días.

Ya veremos que le depara el futuro a este estudio. Esperemos lo mejor.

