Hace un par de semanas, Riot Games anunció el próximo evento que involucraría a todos los juegos de la franquicia League of Legends (LoL): Centinelas de la Luz. En ese entonces, la compañía tan solo dio a conocer una imagen promocional del evento —que ofreció un primer vistazo al próximo campeón de los juegos de Riot, Akshan— y cuándo comenzaría: 8 de julio.

Con la llegada de dicha fecha, Riot Games acaba de liberar múltiples adelantos y una plétora de información con respecto a lo que los jugadores de League of Legends, Wild Rift, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics podrán hacer en las próximas semanas dentro del marco del evento Centinelas de la Luz. A continuación, encontrarán todo lo que se ha revelado.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Akshan, el Centinela Rebelde?

Como ya se había mencionado, Akshan será el primer campeón llegará a todos los juegos del universo de League of Legends (LoL) durante el mismo evento. A continuación podrán encontrar las fechas de lanzamiento en los diferentes títulos de Riot Games:

Legends of Runeterra: 14 de julio

14 de julio Teamfight Tactics: 21 de julio

21 de julio League of Legends: 22 de julio (incluyendo el aspecto Akshan Ciber Pop)

22 de julio (incluyendo el aspecto Akshan Ciber Pop) Wild Rift: 27 de julio (incluyendo el aspecto Akshan Academia de Combate)

Para conocer las habilidades de Akshan en League of Legends, basta con seguir este enlace.

¿Qué actividades y novedades llegarán a League of Legends (LoL) con Centinelas de la Luz?

Ascenso de los Centinelas

Entre el 8 de julio y el 10 de agosto, los jugadores de League of Legends pueden participar en el “Ascenso de los Centinelas”: una experiencia narrativa en el cliente del MOBA. Esta permite a los jugadores experimentar la historia de LoL en los zapatos de un Centinela recluta.

Los jugadores viajarán por diferentes regiones de Runaterra para reclutar nuevos aliados y luchar contra Viego. Aunque hay algunas que deben visitarse primero (Demacia, Piltover y Zaun), las demás son opcionales y la elección de los jugadores afecta las recompensas y los Centinelas que recluten. Cabe señalar que esta experiencia saldrá en capítulos semanales.

A medida que jueguen partidas y completen misiones, los jugadores recibirán puntos que servirán para reclamar recompensas temáticas. Para saber más al respecto, recomendamos seguir este enlace. Igualmente, podrán hacerse con el pase de de Centinelas para conseguir múltiples recompensas exclusivas. Sigan este enlace para saber más al respecto.

Nuevos aspectos

8 de julio

Vayne Centinela, Olaf Centinela, Irelia Centinela, Riven Centinela y Diana Centinela

Pantheon Arruinado

22 de julio

Graves Centinela, Pyke Centinela y Rengar Centinela

Miss Fortune Arruinada

29 de julio

Thresh Desatado (exclusivo de la tienda del evento durante el lanzamiento inicial)

Pantheon Ascendido Edición Prestigiosa

El Libro de Hechizos Definitivo

Después de 3 años, LoL recibe un nuevo modo de evento: Libro de Hechizos Definitivo. En este, cada jugador escoge una definitiva al comienzo de la partida de entre las de otros tres campeones —seleccionadas al azar de un conjunto de 40— para usarla como hechizo de invocador secundario. Como si no fuera suficiente, los jugadores comienzan en el nivel 3 y con más oro inicial. También aumenta la experiencia pasiva y la generación pasiva de oro.

He aquí la lista de definitivas disponibles:

Ahri

Amumu

Ashe

Azir

Bard

Cho’Gath

Ezreal

Fiddlesticks

Gragas

Gwen

Janna

Jarvan IV

Jhin

Karthus

Kayle

Kayn

Kha’Zix

Lee Sin

Lissandra

Lucian

Lux

Malzahar

Maokai

Miss Fortune

Mordekaiser

Morgana

Nocturne

Nunu

Olaf

Rell

Rengar

Shen

Skarner

Soraka

Talon

Tryndamere

Xerath

Yone

Zoe

¿Qué actividades y novedades llegarán a Wild Rift con Centinelas de la Luz?

Entre el 8 de julio y el 10 de agosto, los jugadores de Wild Rift podrán disfrutar de una experiencia narrativa. A través de esta, podrán establecer vínculos con Lucian, Senna, Riven, Irelia, Vayne y Akshan. Estos campeones se unirán a la campaña entre el 8 y 27 de julio.

Al jugar partidas, los jugadores aumentarán sus Vínculos de Centinela y aprenderán más sobre la historia de cada campeón y sus motivaciones para unirse a la causa. Mientras más fuerte sea el vínculo que se forme, más alto será el nivel general del cuartel general de los Centinelas. Fortalecer los vínculos y aumentar el nivel del cuartel general otorga objetos temáticos. Estos incluyen chucherías, etiquetas de aparición y uno de los 6 campeones destacados.

Nuevas apariencias y campeones

8 de julio

Lucian, Senna

27 de julio

Akshan

Irelia Centinela, Riven Centinela, Vayne Centinela, Draven Arruinado, Miss Fortune Arruinada, Shyvana Arruinada

¿Qué actividades y novedades llegarán a Legends of Runeterra con Centinelas de la Luz?

Nueva expansión

A partir del 14 de julio, Legends of Runeterra recibirá una expansión protagonizada por Viego y Akshan. Esta también implementará 21 cartas coleccionables, seguidores, hechizos e hitos inspirados en la Ruina y los Centinelas de la Luz. Sin embargo, eso no será todo.

Pase de evento «Declara tu alianza»

Los jugadores podrán elegir entre el Pase de evento Arruinado o de Centinelas. Obtendrán recompensas temáticas en función de con quién se alíen. No podrán cambiar de bando una vez que hayan elegido, pero empezarán a recolectar las recompensas del bando contrario —con la excepción de algunos objetos exclusivos— tras obtener todas las recompensas de su bando.

Como si no fuera suficiente, Legends of Runeterra registrará el apoyo que tiene cada bando. Al final del evento Centinelas de la Luz, todos los jugadores participantes recibirán una recompensa en el juego según el bando ganador. No importa con cuál se hayan aliado.

Nuevos objetos de personalización

El evento Centinelas de la Luz arribará a Legends of Runeterra con un tablero temático del cuartel general de los Centinelas. Con este también llegarán los guardianes arruinados y centinelas, reversos de cartas, gestos y 7 aspectos nuevos de campeones canónicos:

Irelia Centinela (incluye una nueva animación de aumento de nivel)

Diana Centinela

Riven Centinela

Shyvana Arruinada

Karma Arruinada

Draven Arruinado

Thresh Desatado

¿Qué actividades y novedades llegarán a TeamFight Tactics (TFT) con Centinelas de la Luz?

Para saber lo que llegará a TeamFight Tactics con Centinelas de la Luz, sigan este enlace.

¿Qué actividades y novedades llegarán a Valorant con Centinelas de la Luz?

Durante el evento Centinelas de la Luz, los jugadores de Valorant tendrán la oportunidad de comprar dos paquetes de armas con diseños temáticos basados en Arruinados y Centinelas.

Paquete Arruinado

Disponible desde el 8 de julio, este paquete contendrá un arma cuerpo a cuerpo personalizada (Espada del Rey Arruinado), 3 colores de variantes y accesorios (gun buddy, spray, tarjeta).

Paquete Centinelas de la Luz

Disponible desde el 21 de julio, este contendrá un arma cuerpo a cuerpo personalizada (Reliquia del Centinela), 3 colores de variantes y accesorios (gun buddy, spray, tarjeta).

Otras novedades

Además de todo lo mencionado, Riot Games también ha lanzado Centinelas de la Luz: Espíritu firme, una serie de cómics que se irá publicando semanalmente durante el evento. Para leerla, basta con seguir este enlace. Adicionalmente, la compañía ha lanzado una experiencia de realidad aumentada parta dispositivos móviles. Basta con seguir este enlace para descargarla.

Fuente: comunicado de prensa de Riot Games