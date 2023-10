Chants of Sennaar – Reseña

Heaven’s Vault es uno de mis juegos favoritos. Por más divertidos que sean los combates en los videojuegos, siempre estoy buscando algo diferente y ese título me ofreció algo que nunca había experimentado antes en uno: la posibilidad de descubrir y traducir todo un idioma antiguo. Desde que lo terminé he estado deseando encontrar otro juego que me ofrezca algo similar. Finalmente lo descubrí en el objeto de esta reseña: Chants of Sennaar.

Este es un trabajo de Rundisc, un equipo de solo dos desarrolladores franceses. Ellos se inspiraron en juegos como el ya mencionado Heaven’s Vault, el genial Return of the Obra Dinn y el mito de la Torre de Babel para crear una pequeña obra de arte que no podemos ignorar a la hora de elegir los mejores juegos del año.

En este título controlamos a un misterioso peregrino que tiene como objetivo llegar a lo alto de una torre. Cada piso está habitado por un pueblo diferente, cada uno con diferentes creencias, estilo de vida y —más importante aún— lenguaje. Los habitantes de cada estrato no pueden comunicarse con los de otros debido a esta barrera. Afortunadamente estamos nosotros para descubrir, decodificar y comprender su habla.

Para lograr esto tenemos que recorrer los escenarios hablando con las personas, tomando nota de los símbolos con los que se expresan, interpretando el contexto de letreros, escritos y símbolos que encontremos y resolviendo algunos puzles. Subir al siguiente nivel requiere resolver un acertijo que nos pide comprender casi todo un lenguaje —cada uno formado por alrededor de 40 glifos— y luego empezar prácticamente de cero con el idioma del nuevo piso de la torre. En total son cinco lenguajes que tenemos que descifrar.

Entender el significado de un símbolo puede ser tan sencillo como descubrir una palanca que abre o cierra una puerta y que tiene tres glifos a su lado, enseñándonos que los significados de estos son “abrir”, “cerrar” y “puerta”. En otros casos tendremos que analizar todos los glifos que hayamos comprendido para entender el significado de otro.

¿Esa raya inferior significa que son verbos? ¿Una forma común puede referirse a un tipo de numeración? Algunos usan un símbolo repetido para indicar plural, otros un símbolo antes o después de la palabra y cada idioma usa una estructura diferente en sus oraciones. Puede que estos lenguajes no sean especialmente complejos, pero entender sus características mediante análisis y observación nos hacen sentir como verdaderos investigadores.

Cuando sospechemos cuál puede ser el significado de un símbolo, podemos asignarle una palabra o frase desde el menú. Si tenemos toda la información necesaria para conocer a ciencia cierta uno de los significados, el peregrino dibujará representaciones de acciones, personas u objetos en su diario. Si logramos asignar correctamente los glifos de una página a su significado el juego, estos se traducirán automáticamente cuando los volvamos a encontrar.

Esa mecánica, claramente inspirada en Return of the Obra Dinn, resulta muy apropiada para determinar nuestro progreso real en el juego. Si nos atascamos con un grupo de significados, siempre es posible conseguirlos “a punta de fuerza bruta”, probando diferentes glifos para cada posible significado. Solucionar un acertijo de esta forma no resulta tan satisfactorio, pero al menos es una posibilidad. Agradecemos mucho que este juego esté localizado al español y que sea una traducción de muy buena calidad.

Los escenarios que recorremos mientras buscamos glifos y pistas sobre sus significados es otro de los puntos fuertes de Chants of Sennaar. Cada piso de la torre está representado por colores diferentes que le dan personalidad al mundo de sus habitantes. Están llenos de bellos detalles y una fuerte narrativa ambiental. Inicialmente me iba a quejar de lo laberínticos que pueden ser, pero la complejidad que tiene navegarlos es parte del gran ‘puzle’ que es este título.

En general, la ambientación es excelente. Los elementos visuales y narrativa son suficientemente bizarros como para impulsarnos a seguir adelante y la música es fantástica. Cada escenario que encontramos se siente como un alegre descubrimiento lleno de posibilidades tanto jugables como apreciativas. Cada tribu de la torre está inspirada en mezclas de culturas y estilos muy diversos que capturan la imaginación y se sienten como parte de una historia fantástica y antigua. El nombre del juego, Sennaar, viene de la palabra hebréa Shinar (Babilonia), fortaleciendo su interesante vínculo con la mitología judeocristiana.

Cuando finalmente comprendemos toda la trama, descubrimos que no habían grandes misterios ni revelaciones. Los temas también se van hacia un simple “tenemos que aceptarnos a pesar de nuestras diferencias” que no profundiza mucho en las complicaciones de un mundo diverso e integrado, pero eso está bien. La narrativa no es el punto principal del juego y la que tiene funciona bastante bien.

Lo que sí amerita una crítica negativa son sus secuencias de sigilo. En algunos momentos tenemos que dejar la aventura lingüística de lado para avanzar evitando la mirada de guardias y… otras cosas. Entiendo por qué están aquí. Los desarrolladores seguramente querían ‘romper’ la monotonía de estar resolviendo acertijos con momentos de más “acción” y además tienen sentido en la trama, pero no están bien implementados y se sienten como algo forzado. Cuando encontraba uno de estos momentos, solo quería terminarlo rápido para poder continuar con mis traducciones.

Tal vez estoy exagerando un poco. Estas secuencias de sigilo, aunque molestas, son cortas y pocas. No es una gran mancha que afecte mi opinión general en esta reseña de Chants of Sennaar. Aún así, debo advertirles que están ahí y no son la mejor parte del juego.

Encontré otro “defecto” en su sección final. Justo cuando todo estaba listo para completar el juego, se nos da otra tarea que nos pone a revisitar casi todo el mapa. Una vez la completamos y parece que todo está listo para ver el final, las cosas se alargan nuevamente en una sección que narrativamente es interesante, pero resulta molesta de jugar tomando en cuenta que nos han retirado dos veces la metafórica caña con zanahoria y que ya no queda más para traducir.

Esos elementos no son un gran problema y no perjudican las fortalezas principales de Chants of Sennaar: sus fantásticos acertijos y gran ambientación. Amo descubrir juegos como este, que demuestran el potencial que existe en el medio para hacer cosas “diferentes” incluso a pesar de estar inspirado en otras grandes obras.

Esperamos que más desarrolladores sigan el ejemplo del estudio Rundisc. Mientras tanto, pondré esta obra de arte al lado de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Spider-Man 2 y Blasphemous 2 en mi lista de juegos favoritos de 2023.

Chants of Sennaar 8.9/10 Nota Lo que nos gustó - Buena variedad de acertijos.

- Retos 'lingüísticos' muy bien pensados.

- Excelente ambientación.

- Está muy bien traducido al español. Lo que no nos gustó - Innecesarias secuencias de sigilo.

- La parte final del juego es demasiado larga.

- La historia es un poco simple. En resumen A mis ojos, este juego independiente fue la verdadera gran revelación y sorpresa del año. Siempre estoy a la búsqueda de juegos como este —en la línea de Heaven's Vault y Return of the Obra Dinn— que experimenten con ideas y mecánicas novedosas para convertirse en algo especial. Los acertijos lingüísticos de Chants of Sennaar son fantásticos ejemplos del potencial de los videojuegos y la variedad que pueden ofrecer. No dudo en declarar que este es uno de los mejores juegos de 2023.

Reseña hecha con una copia digital de Chants of Sennaar para Steam brindada por Focus Entertainment. El juego también está disponible para Xbox One, PS4 y Nintendo Switch.