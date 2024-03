¿Cuál es el tiempo ideal para lanzar un ‘remake’ o un ‘remaster’?

Los ‘remakes’ y remasterizaciones o ‘remasters’ están con nosotros desde las primeras generaciones de videojuegos. Sin ir muy lejos, la primera versión de Super Mario All-Stars son plenos ‘remakes’ para SNES de la trilogía original de Mario en NES. Ocho años desde el primer juego y cinco desde el último (lanzamientos japoneses) dieron paso a esta compilación hecha desde cero y con nuevos ‘sprites’ en 16-bit. En tiempos modernos hemos visto surgir más ‘remakes’ y ‘remasters’, ¿pero cuál es el tiempo ideal para lanzarlos?

‘Remakes’

Hay un marco específico que beneficia a las compañías y difiere tanto para ‘remasters’ como para ‘remakes’. Según un estudio de IDG Consulting and Strategic Game Consulting, los ‘remakes’ se desempeñan mejor económicamente cuando los lanzan entre 11 y 15 años después del juego original. Los títulos lanzados entre 16 y 20 años después del original quedan en un segundo lugar. Después de 21 años, las cifras descienden drásticamente, comercialmente hablando.

Excepto si se trata de Resident Evil 2, cuyo ‘remake’ 21 años después arrasó con 13’600.000 unidades vendidas.

Fuente: gamesindustry.biz

Por obvias razones, cuando se trata de ‘remakes’ los desarrolladores prefieren juegos de más de una década. En el estudio, solo el 4% de los ‘remakes’ tienen un rango entre 0 y 5 años desde el juego original. De estos, solo dos juegos lanzados en menos de 10 años que sus versiones originales, alcanzaron más de dos millones de unidades vendidas: The Last of Us – Part 1 (2022) y Odin Sphere: Leifthrasir (2016).

Aunque no parte del estudio de IDG, vale la pena mencionar el caso Pokémon, cuyos primeros ‘remakes’ para GBA, FireRed / LeafGreen, salieron ocho años después de Red / Green en Japón. Estos ‘remakes’ para Game Boy Advance alcanzaron los 12 millones de unidades vendidas. Superados sucesivamente por los siguientes ‘remakes’ en lista de la franquicia RPG.

El ‘remake’ de Resident Evil 4 ha vendido siete millones de unidades, poco más de la mitad del juego original, pero menos que el total de versiones relanzadas de RE4.

‘Remasters’

En el caso de los ‘remasters’, el marco de tiempo es más pequeño. Las remasterizaciones más exitosas financieramente, se lanzan en el transcurso de los cinco años siguientes desde el lanzamiento original. Gran parte de esto se debe a juegos que son adaptados a consolas de siguiente generación. Particularmente común cuando PS4 y Xbox One llegaron al mercado, relanzando juegos como Grand Theft Auto V y… The Last of Us.

Después de seis años, los números caen dramáticamente para los ‘remasters’. Estos luchan para competir con juegos más avanzados de la misma plataforma y algunas remasterizaciones no se esfuerzan tanto como deberían, para ofrecer contenido de valor adicional. El cambio generacional favorece a los ‘remasters’ cuyos juegos originales siguen relevantes en el mercado.

Juegos recientes siendo remasterizados a los pocos años se desempeñan mejor que los ‘remasters’ de juegos antiguos, ya que su jugabilidad compite directamente con la modernidad.

Fuente: Games Industry