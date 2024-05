Gracias al auge de las partidas en Twitch, la excelente película de 2023 y el tremendo éxito de Baldur’s Gate III, los juegos de rol de mesa D&D son más populares que nunca. Aún así, no esperábamos este ‘crossover’. Behaviour Interactive anunció que su juego de terror asimétrico Dead by Daylight tendrá una colaboración con Calabozos y Dragones.

Esta noticia llegó junto con un pequeño avance compartido en la cuenta oficial en español del juego en la red social Twitter.

Escucha atentamente la voz en la oscuridad… pic.twitter.com/FLFxGCoBO5 — Dead by Daylight ES (@DbDBHVR_ES) May 9, 2024

En los cortos 21 segundos que dura este avance podemos ver que uno de los más icónicos monstruos de Calabozos y Dragones hará su aparición en Dead by Daylight: el beholder.

Sin embargo, los rumores dicen que el asesino sería Vecna, el hechicero no-muerto. La llegada de Vecna a Dead by Daylight ya se había filtrado hace mucho tiempo, pero se referían al Vecna de Stranger Things, no al del juego de mesa. Esa supuesta filtración no se hizo realidad.

¿Será el beholder o Vecna el próximo asesino de Dead by Daylight? Lo sabremos el martes 14 de mayo de 2024 durante la presentación especial del aniversario número 8 de DbD. Ya confirmaron que dirán más sobre la colaboración con D&D allí.

Podemos verla en vivo en el canal oficial del juego en YouTube.

Más contenido de Dead by Daylight