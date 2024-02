Una mirada a los minijuegos de Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Sweep the Board!

Estamos muy emocionados por la llegada del comienzo del arco del entrenamiento de los pilares a los cines de Colombia, pero la temporada 4 no es la única forma que tendremos para disfrutar de las aventuras de Tanjiro y compañía en los próximos meses. Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Sweep the Board, el juego estilo Mario Party inspirado en el ‘manga’ y ‘anime’ de Koyoharu Gotouge, llegará en los próximos meses y un nuevo tráiler revela cómo se juega y algunos de sus minijuegos.

Tristemente, dicho avance solo se encuentra en japonés y en inglés en el canal oficial de Sega en YouTube. De todos modos vale la pena verlo porque los minijuegos son bastante autoexplicativos.

En este juego podremos tomar control de los cazadores de demonios del ‘anime’, incluyendo a los siete pilares, y comenzamos a competir tirando los dados para movernos por uno de tres tableros inspirados en escenarios de la historia como la mansión Tsuzumi, el monte Natagumo y el tren infinito. Dependiendo la casilla en que caigamos, tendremos diferentes efectos o podremos participar en algunos de los minijuegos, que también están sacados directamente de los eventos del ‘manga’ y’anime’.

Estas referencias definitivamente sacarán una sonrisa a los fanáticos. Tristemente, no podremos controlar a Nezuko porque ella tiene otro rol en las partidas. En las noches, seremos acompañados por ella y tendremos que enfrentar a alguno de los villanos de la serie. Para esto, tenemos que mover el JoyCon. Esto nos recordó mucho a la época de Nintendo Wii.

Podremos disfrutar de los minijuegos de Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Sweep the Board cuando salga a la venta el viernes 26 de abril de 2024. Recuerden que se trata de un título exclusivo para Nintendo Switch.