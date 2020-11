Capcom ha compartido un nuevo tráiler de Devil May Cry 5 Special Edition, el cual se enfoca en mostrarnos la jugabilidad de Vergil. Este adelanto también muestra un poco a otros personajes de la quinta entrega de la historia de los hijos de Sparda como Dante, Nero, Nico, Lady, Trish y V. Adicionalmente, el nuevo video de Devil May Cry 5 Special Edition revela que la canción Defeat del cantante japonés HYDE hará parte de la campaña promocional del juego.

¿En qué juegos ha participado HYDE?

Defeat es el nombre de la nueva canción de HYDE para Devil May Cry 5 Special Edition.

Para muchos puede ser conocida la voz de HYDE, ya que este cantante japonés se dio a conocer por ser uno de los miembros de la banda de J-Pop L’arc en Ciel. Esta banda japonesa, no solo ha tenido participación en series o películas de ‘anime’. También ha tenido temas musicales que han llegado a ser parte de producciones basadas en videojuegos como la canción Spirit Dreams Inside de la película Final Fantasy: The Spirits Within, así como algunos temas que han logrado aparecer en videojuegos como Ready Steady Go en Daigasso! Band Brothers y Osu! Tatakae Ouendan.

También te puede interesar: Hideaki Itsuno, el hombre que salvó DMC

El año pasado, HYDE también interpretó una canción para Devil May Cry 5. Mad Qualia es el nombre del tema que se usó para promocionar la quinta entrega de la historia de Dante en el país del sol naciente. Esta canción, también cuenta con una versión en ingles.

DMC 5 Special Edition estará disponible para Xbox Series X/S desde el 10 de noviembre, mientras que los usuarios de PlayStation 5 tendrán el juego a partir del 12 del mismo mes.

Vía: Siliconera

Fuente: canal oficial de Capcom en YouTube