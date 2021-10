Día sin IVA 28 de octubre (2021): videojuegos, tecnología y promociones

Esta jornada creada en Colombia para vender algunos productos sin impuesto IVA garantiza una reducción de al menos el 19% a muchos artículos, entre estos videojuegos y tecnología. Es de tener claro que no todo artículo está sujeto a la exención del IVA y no necesariamente todas las tiendas van a poder ofrecer este beneficio. En el ánimo de esta fecha, muchas tiendas y marcas están ofreciendo promociones adicionales en artículos que no entran en las categorías exentas de IVA o reduciendo precios para que algunos productos logren ingresar a las exenciones.

¿Qué artículos ‘gamer’ o ‘geek’ elegibles en el día sin IVA?

Videojuegos con precio inferior a $432.000 pesos colombianos (precio de venta al público) tienen descuento en el día sin IVA.

Computadores (PC) ‘gamer’ con un precio inferior a $3.457.000 cuentan con una rebaja en el día sin IVA.

Artículos considerados juguetes como, por ejemplo: figuras de colección y juegos de mesa tienen descuento en el día sin IVA.

Headsets o diademas ‘gamer’ con un precio de venta al público inferior a $1.849.900 cuentan con un descuento en el día sin IVA.

¿Qué artículos gamer no cuentan con el descuento del día sin IVA?

Monitores Gamer.

Teclados Gamer.

Partes de computador.

Consolas de videojuegos.

¿Qué dispositivos de tecnología para ‘gamers’ ya tenían exclusión de IVA?

En Colombia algunos computadores y celulares, entre los cuales se encuentran los que más buscan los ‘gamers’, ya estaban excluidos de pagar este impuesto por algunas leyes. Así que estos son los precios de los celulares y computadores portátiles que no tendrán un descuento significativo en el día sin IVA que se celebra en Colombia.

Portátiles abajo de $1.815.400 pesos (precio de venta al público).

Celulares y tablets $798.776 pesos (precio de venta al público).

¿Qué tiendas participan en el día sin IVA de octubre?

Para acceder a los descuentos del día sin IVA en Colombia, solo debes hacer las compras como una persona natural —es decir, no presentándote como empresa— en tiendas legalmente constituidas que tengan habilitada la «facturación electrónica» y se hayan acogido a esta medida. Esto sin importar si son tiendas virtuales o físicas. Estas son algunas de las tiendas habilitadas para tener descuentos en el día sin IVA en Colombia.

Rebajas de videojuegos del día sin IVA 28 de octubre:

¿Qué promociones computadores (PC) para ‘gamers’ activas en el día sin IVA?

Los que estén buscando o preguntándose qué promociones de computadores (PC) para ‘gamers’ hay interesantes en el día sin IVA, no se deben preocupar. Esto debido a que en este día de descuentos en Colombia marcas como Acer o Asus bajaron sus precios para que sus productos sean elegibles en el día sin IVA.

Promociones en artículos geek

Set Castillo Grayskull – Masters of The Universe – $223.895 – Pepe ganga

¿Qué promociones en tecnología (celulares) para ‘gamers’ hay en el día sin IVA?

