‘Elder Link’ debería ser un Elden Ring de Zelda

Imagina esto.

Un anciano y longevo Link, conocido en otro tiempo como el «héroe que salvó a Hyrule», se encuentra con que la calamidad de los herederos de Demise ha regresado. El único problema es que no existe un sucesor ni un pupilo, no hay elegido que salve de nuevo a Hyrule. Link es un experimentado guerrero, pero no está en condiciones de volver a manipular las armas que en el pasado le dieron la victoria.

Una niña acude en su ayuda, única sobreviviente de la familia real de Hyrule, quienes murieron asesinados por las fuerzas de Ganon. El viejo Link descubre que su nombre es Zelda, nieta de la que alguna vez fue su amiga, la Reina. Es así como este hombre de la tercera edad decide empuñar su arsenal de nuevo y proteger a la niña que lo guiará a recuperar la robada Espada Maestra.

El viaje de ambos no será fácil. El vasto reino de Hyrule ha caído por completo en las garras de la oscuridad y no hay lugar a salvo. Solo la Trifuerza en el interior de la pequeña Zelda y de ‘Elder Link’ podrán guiarlos a la Espada Maestra, custodiada en el castillo real tras cientos y miles de enemigos repartidos en todas las regiones.

Para acceder al mismo, ‘Elder Link’ tiene que derrotar a los generales de Ganon ubicados en Faron, Lanayru, Eldin y otras regiones de Hyrule. Es la misión más difícil en la larga vida de Link, también podría ser la última. Todo sea por el futuro del reino y la pequeña Zelda.

Esta no es la sinopsis de un juego que exista o vaya a existir, pero debería serlo. Nintendo tendría en sus manos la posibilidad de hacer un juego de The Legend of Zelda de incrementada dificultad –tipo Elden Ring— y más oscuro que sus predecesores. Un experimentado y anciano Link, al estilo de Old Snake en MGS4, sería perfecto. La compañía de una Zelda más joven que sus antecesoras, lo haría narrativamente el The Last of Us de la Gran N.

Podría funcionar, ¿no creen?

Imágenes: Zbrushcentral