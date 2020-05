Epic Games se tomó el escenario en el segundo día de Summer Game Fest, una suerte de sustituto del cancelado E3 2020. Sin embargo, en vez de anunciar un nuevo juego o el próximo evento de Fortnite, la compañía ofreció una demostración del Unreal Engine 5.

A través de una demo técnica en PlayStation 5 titulada Lumen in the Land of Nanite —la compañía ha aclarado que esta no pertenece a un título en desarrollo, pero que la demo en sí es jugable— Epic Games explicó dos de las tecnologías que compondrán este motor gráfico:

Nanite – Ese es el nombre que ha recibido la geometría virtualizada de micropolígonos. Esta permitirá la creación de modelos aún más detallados en la próxima generación de consolas. Al ser virtualizada, la geometría de Nanite permite importar arte compuesto por millones de polígonos a Unreal Engine 5. Esto incluye desde esculturas de ZBrush hasta escaneos de fotogrametría. Ya que la geometría de Nanite es transmitida y escalada en tiempo real, reducirá considerablemente la cuenta y memoria de polígonos sin perder calidad.

Lumen – Este sistema dinámico de iluminación global reaccionará automáticamente a cambios de escenario y luz. Este se debe a que renderiza interreflexiones difusas con rebotes infinitos en lugares cerrados y reflexiones especulares indirectas en escenarios abiertos. Lumen permitirá crear escenas más dinámicas cambiando el ángulo del sol según el momento del día o haciendo un hueco en el techo de un escenario, ya que la luz se adaptará.

Como si la demo de Unreal Engine 5 no fuera suficiente, Epic Games también aprovechó el segundo día de Summer Game Fest para revelar que Fortnite llegará a la próxima generación de consolas —PS5 y Xbox Series X— y eventualmente dará el salto a Unreal Engine 5.

La versión de prueba de Unreal Engine 5 estará disponible en 2021 y tendrá soporte para las siguientes plataformas: PS5, Xbox Series X, PC, Mac, iOS y Android. Será compatible con ‘ray tracing’ y contará con retrocompatibilidad con pasadas versiones de Unreal Engine.

¡Pero eso no es todo! Desde hoy, Epic Games ya no exigirá que los desarrolladores paguen regalías por desarrollar juegos con el Unreal Engine siempre y cuando estos superen el millón de dólares en ganancias. Por supuesto, esto también incluye al futuro Unreal Engine 5.

