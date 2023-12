The Last of Us Parte 2: así es el modo «sin retorno» de la remasterización

El mes pasado recibimos con algo de sorpresa y desconcierto —al no tratarse de un nuevo juego— la revelación del lanzamiento The Last of Us Parte 2 Remasterizado. Ahora, Sony Interactive Entertainment reveló con un nuevo tráiler cómo será el modo «sin retorno» que vendrá incluido en la versión remasterizada de The Last of Us Parte 2.

Índice

¿Cómo es el modo «sin retorno» presente en la remasterización de The Last of Us Parte 2?

En «sin retorno» podremos mejorar las armas y desbloquear nuevos personajes.

Sin retorno —el modo ‘rougelike’ de The Last of Us Parte 2— tendrá un total de 12 niveles, entre los que se encuentran —según vimos en el adelanto— una tienda, una gasolinera, un bosque y un hospital. Adicionalmente, el tráiler nos permite ver que para afrontar los peligros del modo «sin retorno», los jugadores podrán elegir entre varios personajes. Entre estos destacan Ellie, Abby, Dina, Lev, Jesse y Tommy. Adicionalmente Yara, Mel y Manny también estarán disponibles para ser usados. Estos personajes se podrán desbloquear a medida que se avanza en el juego.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la versión remasterizada de The Last of Us Parte 2?

Aquellos que no tuvieron la oportunidad de jugar The Last of Us Parte 2 en PlayStation 4 y esperen con ansias la fecha de estreno no deben preocuparse. Ya que, la remasterización de The Last of Us Parte 2 llegará de manera exclusiva para PlayStation 5 el viernes 19 de enero del 2024.

¿Cuáles son las novedades de la remasterización de The Last of Us Parte 2?

Lost Levels te permite explorar versiones de desarrollo inicial de tres nuevos niveles que no se ven en el original.

Disfruta de horas de comentarios de nuevos desarrolladores para escuchar información sobre el desarrollo de la Parte II mientras experimentas el juego.

Vive tu potencial musical con Guitar Free Play, que incluye nuevos instrumentos desbloqueables, o enfréntate al nuevo modo Speedrun* y publica tus mejores tiempos.

También se agregaron audio descriptivo y voz a vibraciones al conjunto de funciones de accesibilidad.

La versión remasterizada de The Last of Us Parte 2 también presenta nuevos diseños de personajes y armas desbloqueables para Ellie y Abby.

Fuente: canal oficial de PlayStation Latinoamérica en YouTube