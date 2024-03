La controversia de Sweet Baby Inc. explicada

Los escándalos y controversias parecen ser el pan de cada día en las discusiones de la comunidad ‘gamer’. No importa si son temas tan serios como la epidemia de despidos en la industria o debates repetidos hasta el cansancio como “¿los juegos tipo ‘souls’ necesitan un modo fácil?”. Si pasan tanto tiempo en línea como yo, seguramente ya descubrieron que el escándalo o controversia de turno está relacionado con Sweet Baby Inc., una empresa que —según rezan ciertos grupos de Steam y algunos youtubers— es la culpable de “arruinar los juegos modernos”.

Como siempre ocurre, la discusión alrededor de este tema ha estado rodeada de una gran cantidad de desinformación, exageraciones e intentos de manipular a un grupo tan propenso a la indignación como somos los videojugadores. Es por eso que voy a explicar en detalle la controversia de Sweet Baby Inc.y por qué esta situación puede ser genuinamente peligrosa.

Empezaré respondiendo la pregunta más obvia de todo este asunto.

¿Qué es Sweet Baby Inc.?

Sweet Baby Inc. es una compañía canadiense de consultoría enfocada en narrativa para videojuegos. Estas compañías son contratadas para analizar la historia, diálogos y demás elementos narrativos para determinar su calidad, si cumplen los objetivos que busca el equipo y cómo podrían ser mejorados.

Su rol suele ser comparado al de los ‘lectores de sensibilidad’ que se han popularizado en el mundo editorial durante las últimas décadas. Estas son personas pertenecientes a un grupo —étnico, de género, marginado, etc.— que se encargan de reseñar un texto no publicado para determinar si la representación que se hace de ellos es factualmente acertada, si puede resultar ofensiva o si es una buena representación.

Igual que este tipo de lectores, las compañías de consultoría narrativa para videojuegos dan una mirada al proyecto para analizar qué tipo de elementos pueden resultar “problemáticos” para ciertas audiencias y cómo se podrían resolver. Esta clase de servicios se han ido popularizando más y más con el paso de los años, a medida que los videojuegos se han abierto paso a nuevos mercados y públicos.

¿Cuál es la controversia y cómo empezó?

A finales de enero de 2024, un usuario de Steam creó una lista de curación llamada ‘Sweet Baby Inc. detected (sbi-detected)’ en la que comenzó a incluir todos los juegos que estuvieran involucrados con esa compañía para marcarlos como ‘no recomendados’. Esta persona considera que la empresa es nociva para la industria y quiso resaltar estos títulos para que sus seguidores no los apoyaran. Los juegos que incluye son aquellos listados en el sitio web de SBI y entre estos están títulos notables como Sable, Assassin’s Creed Valhalla y el juego que desató todo este escándalo: Suicide Squad: Kill The Justice League. Ya hablaremos más adelante de esto.

A finales de febrero, un empleado de Sweet Baby Inc. descubrió la lista y le pidió a sus seguidores que le ayudarán a reportarla. Eso fue un error. El efecto Streisand entró en acción y causó que la existencia del grupo se volviera viral. Luego fue descubierto por youtubers reaccionarios que ayudaron a publicitarla aún más. Acumuló más de 100.000 seguidores y su grupo de Steam rápidamente atrajo a más de 50.000 miembros.

Desde que se volvió viral, las discusiones en el grupo se convirtieron en una cacería de brujas. Hay varios temas dedicados a identificar empleados de SBI, revisar años de presencia en redes sociales y buscar cualquier comentario o video que pueda ser considerado negativo sin importar si está fuera de contexto.

El creador de la lista de curación y grupo insiste en que solo quiere informar a los ‘gamers’. Dice que no pretende que su listado sea racista ni sexista y que su objetivo no es causar el cierre de Sweet Baby Inc. Pero basta con dar una mirada rápida a las discusiones del foro para darse cuenta de que eso es precisamente lo que buscan muchos de sus miembros.

El caso de Suicide Squad

Casi todo el peso del movimiento contra Sweet Baby Inc. y empresas de consultoría narrativa para juegos cae sobre Suicide Squad: Kill The Justice League.

No es noticia que este juego no vendió tantas copias como Warner Bros. Games esperaba y hay muchas razones para ello. Las principales son el rechazo que producen en parte de la comunidad ‘gamer’ los títulos AAA que se presentan a sí mismos como “juegos como servicio”, su alto precio y la cercanía de su lanzamiento al de fenómenos como Palworld y Helldivers 2.

Pero también se ha tratado de impulsar la idea de que “es un juego ‘woke’ y esta es la razón por la que fracasó”. ‘Woke’ es un término sombrilla para referirse a elementos progresivos o considerados ‘de izquierda’, aunque no hay muchos en este título más allá de la aparición de banderas del orgullo LGBTI. Estas ya son una vista común en toda clase de juegos, incluyendo muchos que son éxitos de ventas.

Descubrir que Rocksteady contrató una empresa de consultoría para que revisará la narrativa del juego le cayó como anillo al dedo a quienes creen esta teoría. Sweet Baby Inc.se convirtió en el villano de la historia.

Si leemos las discusiones del grupo podemos ver que muchos miembros literalmente consideran a SBI como “un representante de todo lo que está mal con los videojuegos modernos” e incluso “la razón de su fracaso”. Esta forma de pensar se ha propagado a Twitter y Reddit. Incluso encontramos en el subreddit de un popular youtuber una publicación que los declaraba “responsables del virus DEI de los juegos occidentales modernos” e incluso “rediseñar a Poison Ivy”. (DEI es un acrónimo que se refiere a “diversidad, equidad e inclusión”).

Ver este mensaje y las respuestas que le hacían eco fue lo que me animó a hacer este artículo. Es claro que existe demasiada desinformación y me preocupa que muchos ‘gamers’ tienden a creer lo primero que les dicen al respecto.

Desinformación y manipulación

Pongamos como ejemplo el caso que acabamos de mencionar. Si revisamos las discusiones relacionadas con Sweet Baby Inc. en los foros del grupo de Steam y en Reddit, vemos que la creencia de que fue esta empresa la que rediseñó a Poison Ivy es muy popular. Para comenzar, la misma página de la empresa aclara en qué aspectos del juego sirvió como consultora y fue guion, diálogos en secuencias de video, conversaciones ambientales, registros de audio, etc. No hablan de diseño de personajes en ningún momento.

Pero las cosas van mucho más allá. Según algunos miembros de este grupo, los estudios de desarrollo son “obligados” a usar estas consultorías. Esto es falso. Aunque se ha vuelto una práctica muy común, ningún equipo está obligado a usarlas para poder lanzar su juego. Más importante aún, no están obligados a aplicar los cambios o consejos de los consultores.

Lo más grave de todo es que los miembros del grupo ven estas consultorías —que, como ya dije, se han vuelto una parte normal del proceso de crear una narrativa en un juego— como una forma de “propaganda” y de “forzar sus políticas” a los jugadores. Esta es una forma preocupante y peligrosa de pensar, pero revela qué es lo que en verdad les preocupa a ciertos miembros de ese grupo.

Un ejemplo de esto es que, cuando vieron a Alan Wake II en la lista de videojuegos que usaron la consultoría de SBI, de inmediato asumieron que la protagonista Saga Anderson es de raza negra “por culpa de ellos”. Esta teoría se propagó como la pólvora y llegó hasta miembros de Remedy en Twitter, que procedieron a desmentirla: los desarrolladores la crearon como una mujer negra. A pesar de eso, parece que algunos lo siguen creyendo y están atacando a empleados de Sweet Baby Inc. por eso.

Lo más grave de este asunto no es que hayan creído que la consultoría cambió la raza de un personaje —las consultorías se usan usualmente para asegurar que personajes de diferentes razas, géneros, orientaciones y trasfondos están bien escritos, no para crearlos— sino que hayan visto el que fuera de raza negra como algo «que no tendría por qué ser así».

Uno de los mejores ejemplos de esto es éste. Uno de los miembros le pidió a ChatGPT «una lista de juegos con una posible agenda de inclusividad». Aunque en las respuestas algunos dicen que el objetivo del grupo es simplemente listar los juegos relacionados con SBI, queda más que claro que muchos lo que quieren es atacar los juegos que no se apegan a los temas que ellos quieren.

Este es el verdadero problema de esta controversia contra los juegos en los que trabajó Sweet Baby Inc. Muchos de los miembros del grupo claramente ven a los personajes masculinos y de raza blanca como “lo normal” y a los que se salen de esa norma como algo “forzado”.

Esto no es bueno.

¿GamerGate 2.0?

En agosto de 2014, una persona escribió un blog en el que acusó a una desarrolladora de videojuegos de tener una relación romántica con un miembro de la prensa. Poco importó que dicho miembro de la prensa nunca hubiera reseñado los juegos de ella, pues dio pie para un movimiento que tomó por sorpresa a buena parte de la industria.

Bajo la bandera de la “ética en el periodismo de videojuegos”, los miembros de este grupo llamado GamerGate decían que pretendían acabar con los favoritismos hacia ideas progresistas y de izquierda en la prensa de videojuegos. Con esto se referían a temas sobre feminismo, pro-LGBTI y de diversidad racial. La verdad es que usaron esto como excusa para acosar y abusar de docenas de desarrolladores y periodistas de videojuegos, ahuyentando a muchos de ellos de la industria. Hubo casos de amenazas de muerte, propagación de mentiras y hasta amenazas de bomba.

Aunque muchos consideran a GamerGate como algo del pasado, la toxicidad que representó a este movimiento nunca murió. Se retrajo a subreddits y foros afines solo para asomar su fea cabeza de vez en cuando cuando surgía un escándalo o controversia del cual aprovecharse para propagar de nuevo ideas sexistas, racistas y transfóbicas.

Tristemente, muchas de las “señales” que vi en ese entonces se están repitiendo en el caso de Sweet Baby Inc., solo que enfocado a las empresas de consultoría narrativa en lugar de a periodistas y desarrolladores. Me aterró ver que hay discusiones en el foro del grupo que activamente están buscando las identidades de empleados de SBI y otras firmas de consultoría. No podemos permitir que esto desemboque en otra situación como la de hace una década.

Puede que originalmente el creador del grupo Sweet Baby Inc detected (sbi-detected) solo hubiera querido listar juegos de una empresa que no le agradaba sin crear controversia. Por más que estuviera basado en prejuicios, no debía ser algo grave. Pero esto se está convirtiendo en algo peligroso. Hay personas en ese grupo que están tratando de manipular la desinformación y credulidad de los demás para guiarlos por ideas equivocadas y dañinas.

La industria de los videojuegos está pasando por un muy mal momento. Decenas de miles de personas han perdido sus trabajos en el último par de años, los estudios más pequeños tienen problemas para encontrar financiación para sus juegos y la prensa seria es cada vez más reducida. Lo último que necesitamos ahora es un nuevo GamerGate.