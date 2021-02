Final Fantasy VII tendrá un ‘Battle Royale’ y una antología para celulares

Si bien el anuncio de Final Fantasy VII Remake Intergrade al final de la edición de febrero (2021) de State of Play sorprendió a muchos, no fue el anuncio más extraño relacionado con la saga JRPG. Justo después de la revelación de Intergrade, Square Enix presentó dos ‘spin-off’ de Final Fantasy VII para celulares: The First Soldier y Ever Crisis.

Cabe recordar que Square Enix archivó estos títulos antes de que terminara 2020. Inicialmente, varios fanáticos sospechaban que podría tratarse de un ‘remake’ de Crisis Core o la continuación de Final Fantasy VII Remake. Sin embargo, los recientes anuncios demuestran que Square Enix tiene planes muy diferentes para Cloud y los miembros de AVALANCHA.

¿Qué es Final Fantasy VII: The First Soldier?

Ambientado tres décadas antes de Final Fantasy VII, The First Soldier será un ‘Battle Royale’ en el que múltiples candidatos a SOLDADO lucharán entre sí para convertirse en el primero.

En lo que respecta a jugabilidad, este ‘Battle Royale’ mezclará las mecánicas típicas del género con algunos sistemas icónicos de Final Fantasy. Entre estos se encuentra la magia y la habilidad de invocar. También se distinguirá por la adición de combate cuerpo a cuerpo.

¿Qué es Final Fantasy VII: Ever Crisis?

Este título será una antología de la saga Final Fantasy VII para dispositivos móviles. Square Enix ha informado que se lanzará de forma episódica, justo como se hizo con Final Fantasy XV Pocket Edition. Final Fantasy VII: Ever Crisis no solo contendrá el juego original, sino todos sus ‘spin-off’: Advent Children, Before Crisis, Crisis Core y Dirge of Cerberus. El tráiler sugiere que Ever Crisis no será una adaptación fiel de estos títulos. Justo como hizo Final Fantasy VII Remake con el juego original de 1997, Ever Crisis modificará su historia.

En lo que respecta a jugabilidad, el adelanto de anuncio indica que será un JRPG por turnos.

¿Cuándo se lanzarán estos juegos?

Tanto Final Fantasy VII: The First Soldier como Ever Crisis llegarána dispositivos móviles.

Mientras que Final Fantasy VII: The First Soldier se lanzará en algún momento de 2021, Ever Crisis no llegará hasta 2022. Ambos estarán disponibles para dispositivos Android y iOS.

Final Fantasy VII Remake Intergrade estará disponible en PS5 a partir del próximo 10 de junio. Si desean leer nuestra reseña del juego original para PS4, los invitamos a seguir este enlace.

Fuente: canal oficial de Final Fantasy en YouTube