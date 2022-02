La figura del vampiro no solo puede ser aterradora, sino erótica. Algunos de los más tempranos ejemplos de este «monstruo» en la ficción literaria —como Carmilla, de Sheridan Le Fanu, y el mismo Drácula— tienen claras connotaciones sexuales. Este lado más sexi de los vampiros ha sido explorado en infinidad de obras y una de las más recientes es el juego independiente First Bite, que nos permite vivir una fantasía caliente al lado de atractivos chupasangre.

Las novelas visuales siempre han sido una parte importante de los videojuegos, pero muchos las consideran un “género de segunda”. Afortunadamente, su popularidad ha aumentado en los últimos años gracias a obras de gran calidad como The House in Fata Morgana, intrigantes subversiones como Doki Doki Literature Club, parodias como Sucker for Love: First Date y una gran cantidad de juegos románticos con un tono mucho más adulto de lo habitual.

El protagonista de First Bite, cuyo nombre y género podemos elegir, es un escritor de ‘fanfics’ eróticos. Una noche decidimos salir a caminar y somos atrapados por tres vampiros sedientos y ansiosos por beber nuestra sangre. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos sobrevivir lo suficiente para pasar una noche bastante interesante con uno de ellos.

La primera de las criaturas de la noche es Valeria, una sexi y elegante vampiresa que tuvo un romance con el mismo Drácula. También tenemos a Ilyas: un enorme, atractivo y torpe ‘himbo’ que disfruta cazar, amar y matar a partes iguales. Por último tenemos a Laurel, un intrigante vampiro no binario con la capacidad de controlar las emociones de los demás.

No importa la ruta que sigamos, la noche puede acabar en tragedia. Pero si elegimos nuestros diálogos y acciones con cuidado, podemos acostarnos con uno de los vampiros antes de morir o —si somos afortunados— ser transformados en un inmortal. El género que elijamos para el protagonista no afecta la trama ni las rutas. Todos los personajes son bisexuales.

No se entusiasmen. A pesar de su temática erótica, First Bite no es un juego pornográfico. Los protagonistas son atractivos y podemos llegar a verlos en ropa interior, pero no desnudos. El sexo es descrito mediante textos muy elegantes y poéticos sin llegar a caer en lo explícito. De hecho, la principal fortaleza de esta novela visual es su guion. Aunque la historia no es original, los diálogos tienen una calidad literaria y resaltan muy bien la personalidad de los vampiros. Es fácil enamorarse de ellos incluso cuando sabemos que planean desangrarnos.

El único “problema” con el guion es la forma en que los diálogos «modernos» y descomplicados del personaje protagonista, llenos de “hell yeah” y referencias a la cultura pop, chocan con las palabras más elegantes de nuestros potenciales asesinos/amantes. Este contraste está hecho a propósito. También hay rutas de diálogo que pueden romper la ‘fantasía’, llevándola por lugares inesperados y cómicos. Es divertido descubrir que uno de los vampiros está obsesionado con una banda parodia de los Venga Boys y que otro nos puede llevar por un camino algo ‘furry’, pero no es necesariamente algo sexi. Si esto no es de su agrado, es muy fácil deshacer las elecciones y llevar la relación por otro lado

Otro elemento que juega a favor de este título son las voces de los personajes. Cuenta con las actuaciones de Alejandro Saab (Fire Emblem: Three Houses), Jalen Cassell (JoJo’s Bizarre Adventure) y Marie Westbrook (Jujutsu Kaisen), que dotan de mucha sensualidad a Ilyas, Laurel y Valeria. Es una lástima que no todas las líneas de diálogo cuenten con voces.

A pesar de la calidad de las actuaciones y la escritura, hay que tomar en cuenta que este es un título de muy bajo presupuesto desarrollado por un equipo muy pequeño. Eso significa que se trata de un juego corto y de alcance limitado. El arte de los personajes es muy bueno, pero cada vampiro apenas cuenta con muy pocas expresiones y poses. Hay pocos fondos, melodías y se puede terminar en menos de dos horas. Gracias a un generoso sistema de guardado de partidas y la capacidad de saltar los diálogos que ya hayamos visto, podemos explorar todas las rutas en menos de tres horas. Es posible sacarle más tiempo si intentamos descubrir todos los finales posibles que terminan en muertes. Son más de una veintena. Incluso así, es un juego corto.

No consideramos que la duración de First Bite sea un defecto. Es una experiencia completa y muy acorde a su bajo precio: solo nos costará 18.500 pesos colombianos en Steam. Si los personajes que ven en las imágenes de este artículo les parecen atractivos y siempre han fantaseado con una aventura romántica y vampírica, no es una mala forma de pasar una noche… si saben leer ingles. Tristemente, no está traducido al español.

Reseña basada en una copia digital de First Bite para Steam brindada por First Bite Games.