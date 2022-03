Hace 2 meses, Ubisoft reveló algunas de las novedades y cambios que llegarán con el Año 6 de For Honor. Esto incluye un nuevo grupo de héroes y nuevas opciones de personalización. Sin embargo, no es lo único que arribará. A través de la más reciente edición de Warrior’s Den, la compañía francesa se enfocó en lo que llegará con la temporada 1 del Año 6 de For Honor.

La historia de esta nueva temporada comienza con el hallazgo de un antiguo cáliz. Este llevará a los jugadores a la Edad de Oro de Heathmoor para descubrir el origen de los Guardianes. A lo largo de la temporada 1 del Año 6, los jugadores se familiarizarán con la leyenda de Lord Ramiel y su pacto con el Gran Guiverno. Este mito permeará todas las novedades que llegarán.

¿Cuándo iniciará la temporada 1 del año 6 de For Honor?

La temporada 1 del año 6 comenzará el 17 de marzo. Estará activa hasta el 14 de junio.

¿Qué novedades traerá Era Dorada (temporada 1, Año 6) a For Honor?

El el juego cruzado (‘crossplay’) llegará a For Honor

A partir de la temporada 1 del Año 6, el juego cruzado (‘crossplay’) entre plataformas estará disponible para casi todos los modos multijugador de For Honor. Las únicas excepciones serán las experiencias cooperativas Custom Match, Arcade, Training Mode y la campaña. A finales de 2022, las opciones de juego cruzado (‘crossplay’) serán ampliadas. Esto permitirá a los jugadores de For Honor agruparse con amigos sin importar la plataforma en la que estén.

Pieles de Héroe

Como se dio a conocer, el Año 6 de For Honor supondrá el debut de una nueva opción de personalización: Pieles de Héroe. La primera de estas, basada en Lord Ramiel, estará disponible en el lanzamiento de la temporada 1 del Año 6 por 25.000 Aceros o $12 dólares (Estados Unidos). Los jugadores tendrán la capacidad de modificar el material de la armadura.

Otros eventos

En la temporada 1 del Año 6, Ubisoft celebrará dos ediciones del Festival del Héroe. La primera se hará entre el 7 y 21 de abril; la segunda, entre el 26 de mayo y 9 de junio. Como si no fuera suficiente, habrá otros dos eventos. Uno se celebrará el 28 de abril y el otro, el 2 de junio.

¿Qué eventos traerá Edad de Oro (temporada 1, Año 6) a For Honor?

El Juramento de Wyverndale será el primer evento de Edad de Oro, la temporada 1 del Año 6 de For Honor. Comenzará el 17 de marzo y estará disponible hasta el 7 de abril. Este incluye un nuevo modo de juego, pase de evento gratuito, armas saqueables y más. El mencionado modo de juego tendrá lugar en el mapa Catedral, donde los jugadores se unirán para desafiar al Héroe de la Edad de Oro: Lord Ramiel. El equipo que demuestre ser digno de las filas de Ramiel tendrá la oportunidad de acorralar al equipo enemigo y acabar con él.

¿Qué contiene el pase de batalla de Edad de Oro (temporada 1, Año 6)?

El pase de batalla de la temporada 1 del Año 6 estará disponible desde el 17 de marzo y contendrá 100 recompensas. Estas incluyen armas, efectos visuales y aspectos. Varias de estas recompensas —algunas exclusivas de la versión premium del pase de batalla— estarán basadas en la cultura élfica y criaturas míticas. En general, la temática girará alrededor de lo fantástico.

For Honor está disponible para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC vía Ubisoft Connect.

Fuente: comunicado de prensa de Ubisoft