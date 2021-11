Un nuevo año esta a la vuelta de la esquina y los fanáticos de los videojuegos se preparan para recibir los lanzamientos que llegarán en los próximos meses. Sin embargo, nunca está de más experimentar algunos juegos clásicos y obscuros. Por fortuna, los usuarios de Games With Gold podrán disfrutar de algunos títulos peculiares antes de que termine diciembre de 2021.

Cabe señalar que aún hay tiempo para descargar algunos títulos de octubre si poseen una suscripción vigente a Xbox Live Gold. Antes de que acabe el mes, los miembros del servicio pueden hacerse con Moving Out y Lego Batman 2 DC Super Heroes. Hasta el 15 de diciembre, pueden descargar Kingdom Two Crowns. Para saber más, sigan este enlace.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox One durante diciembre (2021) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

En diciembre (2021), los usuarios de Xbox One con una suscripción vigente a Xbox Live Gold podrán hacerse con estos juegos gratis: The Escapists 2 y Tropico 5 – Penultimate Edition.

Desarrollado por Mouldy Toof Studios y Team17, The Escapists 2 es la secuela del aclamado RPG de estrategia de 2015. En control de un reo, los jugadores deben seguir la rutina de la prisión y hacer favores a otros prisioneros mientras planean su fuga. Además de suponer el debut de nuevas instalaciones y objetos, introduce un nuevo sistema de combate y multijugador.

es la secuela del aclamado RPG de estrategia de 2015. En control de un reo, los jugadores deben seguir la rutina de la prisión y hacer favores a otros prisioneros mientras planean su fuga. Además de suponer el debut de nuevas instalaciones y objetos, introduce un nuevo sistema de combate y multijugador. Incluso si su título no lo sugiere, Tropico 5 – Penultimate Edition es la versión definitiva del simulador de administración y construcción de Haemimont Games. En los zapatos de El Presidente, los jugadores deben guiar el progreso de una pequeña nación caribeña mientras tratan de asegurar la felicidad de sus habitantes. El juego contiene un multijugador competitivo.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox 360 durante diciembre (2021) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

Los usuarios de Xbox 360 suscritos a Games With Gold podrán descargar Orcs Must Die! y Insanely Twisted Shadow Planet. Al ser retrocompatibles en Xbox One, los poseedores de la consola de octava generación podrán disfrutar de estos títulos:

Desarrollado y distribuido por Robot Entertainment, Orcs Must Die! es un juego de defensa de torres. Como el Mago de Guerra, los jugadores deben poner trampas y utilizar toda clase de armas para frenar a la horda. A medida avancen en la campaña, tendrán acceso a mejoras que les permitirán mejorar su arsenal. Desafortunadamente, este título no tiene modo multijugador.

es un juego de defensa de torres. Como el Mago de Guerra, los jugadores deben poner trampas y utilizar toda clase de armas para frenar a la horda. A medida avancen en la campaña, tendrán acceso a mejoras que les permitirán mejorar su arsenal. Desafortunadamente, este título no tiene modo multijugador. Desarrollado por Shadow Planet Productions, Insanely Twisted Shadow Planet aventura de acción 2D que brilla por los diseños del artista Michel Gagn. Los jugadores deben explorar un misterioso planeta mientras resuelven rompecabezas y evitan peligrosas criaturas.

¿Estos juegos gratis pueden jugarse en Xbox Series X/S?

Gracias al sistema de retrocompatibilidad de Xbox Series X/S, todos los juegos gratis de diciembre (2021) pueden reproducirse en las plataformas de última generación de Microsoft.

¿Qué opinan de la selección de juegos gratis para Xbox que podrán conseguirse en diciembre (2021), cortesía de Games with Gold? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: Xbox Wire