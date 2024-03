Ghost of Tsushima: precio y fecha de lanzamiento en Steam (PC)

Sony Interactive Entertainment, Sucker Punch Productions y Nixxes han revelado por fin lo que muchos estaban esperando. Esto es nada más ni nada menos que la versión para Steam (PC) de Ghost of Tsushima. Antes del anuncio oficial de Sony, el conocido filtrador Billbil_kun reveló la fecha de lanzamiento de la versión de Ghost of Tsushima para Steam. Sin embargo, no paso ni media hora y Sony Interactive Entertainment lo hizo oficial en sus redes sociales y compartió un tráiler enfocado a las caracteristicas que tendrá Ghost of Tsushima cuando llegue a PC vía Steam.

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de la versión de Ghost of Tsushima para PC en Steam?

La versión de Ghost of Tsushima de PC (Steam) soportará resoluciones 21:9, 32:9 e incluso 48:9 para quienes usan tres monitores.

Aquellos que se pregunten cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de la versión para PC en Steam de Ghost of Tsushima pueden estar tranquilos. Ya que, el lanzamiento de Ghost of Tsushima en Steam será el próximo jueves 16 de mayo del 2024.

Sony Interactive Entertainment ha confirmado que la versión para PC de Ghost of Tsushima sera la «Director’s Cut». Esta versión incluye el juego Ghost of Tsushima completo, la expansión de Isla Iki y el modo multijugador cooperativo en línea llamado Leyendas. Según Sony, en el año pasado, el equipo de Nixxes trabajó mucho para traer la tecnología propia de Sucker Punch a PC. Adicionalmente, en ese tiempo aprovecharon para implementar características de PC como los FPS ilimitados, varias configuraciones y configuraciones gráficas predeterminadas y controles personalizables para el mouse y el teclado. Adicionalmente, el juego será compatible con las tecnologías Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 e Intel XeSS para mejorar el rendimiento. Mientras que, para equipos de gama alta, la versión de Ghost of Tsushima para PC (Steam) soportará Nvidia DLAA o FSR 3 Native AA para potenciar la calidad de imagen todavía más.

