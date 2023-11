Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es un juego lleno de actividades y misiones secundarias. Sin embargo, de todos los encargos que nos encomienda Akame hay uno que seguramente a todos nos ha llamado la atención. Esto debido a sus claras referencias al ‘manga’ ‘anime’ Dragon Ball. Así que, en esta guía de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, les contaremos dónde se encuentran las 7 bolas o pelotas doradas para completar la misión de Akame llamada ¡Hazte con todas las bolas!

Cabe resaltar, que pueden recolectar las siete (7) bolas o pelotas en Like a Dragon Gaiden en el orden que gusten.

Índice de la ubicación de las siete (7) bolas o pelotas doradas en Like a Dragon Gaiden

Cuál es la ubicación de la pelota dorada 1 en Like a Dragon Gaiden

Hemos decidido que esta bola o pelota dorada de Like a Dragon Gaiden sea la primera en nuestra guía debido a que es la más facil de encontrar. Primero debemos completar unas cuantas misiones secundarias una vez conozcamos a Akame. Luego debemos desbloquear la tienda, lo cual nos costará ¥15.000. Una vez desbloqueada la tienda, tenemos que invertir dos veces en ella —¥80.000 y ¥150.000 respectivamente— para que la primera bola o pelota dorada de nuestra guía de Like a Dragon Gaiden este disponible para que la compremos a 777 puntos de Akame.

Guía para encontrar la ubicación en el mapa donde está la primera (1) bola o pelota dorada de Like a Dragon Gaiden.

Dónde está la Bola dorada 2 en Like a Dragon Gaiden

La segunda (2) bola o pelota dorada de nuestra guía de Like a Dragon Gaiden no requiere tanto tiempo y dinero como la anterior. Ya que, para obtener esta segunda bola tenemos que dirigirnos al billar Kiss Shot, el cual se encuentra en la esquina suroeste del mapa de Sotenbori. Una vez adentro, tendremos que jugar para ganar puntos, de los cuales necesitamos 777 para poder comprar la segunda pelota dorada de Like a Dragon Gaiden.

Guía para encontrar la ubicación en el mapa donde está la segunda (2) bola o pelota dorada de Like a Dragon Gaiden.

Cuál es la ubicación de la pelota dorada 3 en Like a Dragon Gaiden

La tercera (3) pelota o bola dorada de nuestra guía de Like a Dragon Gaiden es la más facil de obtener. Ya que solo necesitamos tener ¥77.777 para comprarla.

Guía para encontrar la ubicación en el mapa donde está la tercera (3) bola o pelota dorada de Like a Dragon Gaiden.

Dónde está la Bola dorada 4 en Like a Dragon Gaiden

Desde la cuarta (4) bola o pelota dorada nuestra guía de Like a Dragon Gaiden ya se empieza a poner seria. Ya que esta, es la primera de las 7 bolas o pelotas que debemos entregarle a Shen que no tenemos que comprar con puntos o dinero. Esta cuarta pelota dorada se encuentra en el castillo y podemos llegar a su localización cuando desbloqueemos la zona de descanzo de los luchadores. Una vez hecho esto podemos subir desde la calle central del castillo a la zona de descanzo de los luchadores por las escaleras de la derecha y cuando veamos la estatua solo tenemos que mirar hacia arriba y justo en la entrepierna estará la cuarta (4) bola dorada de Like a Dragon Gaiden.

Guía para encontrar la ubicación en el mapa donde está la cuarta (4) bola o pelota dorada de Like a Dragon Gaiden.

Cuál es la ubicación de la pelota dorada 5 en Like a Dragon Gaiden

Una vez recojas la bola dorada regresa al sendero del rio para completar la misión «Resuelve la nota misteriosa».

Para conseguir la quinta (5) pelota o bola dorada de nuestra guía tendrá que activar la misión de llamada «Resuelve la nota misteriosa». Esto se hace habalndo con el «hombre joven» sentado bajo el paraguas en el sendero de Sotenbori, en el lado norte del río. Una vez hecho esto nos dirijimos a las estatuas de las tortugas en el oeste de Shofukucho. La cuarta pelota o bola dorada de nuestra guía estará frente a las tortugas en el techo del local del frente.

Guía para encontrar la ubicación en el mapa donde está la quinta (5) bola o pelota dorada de Like a Dragon Gaiden.

Dónde está la Bola dorada 6 en Like a Dragon Gaiden

Para recolectar la sexta (6) pelota dorada de Like a Dragon Gaiden debemos regresar al castillo y dirigirnos al la entrada izquierda del casino. Antes de la entrada se ve una especie de balcón donde hay una fiesta. La sexta bola dorada se encuentra pegada a uno de los bailarines.

Guía para encontrar la ubicación en el mapa donde está la sexta (6) bola o pelota dorada de Like a Dragon Gaiden.

Cuál es la ubicación de la pelota dorada 7 en Like a Dragon Gaiden

La última o septíma bola dorada de nuestra guía de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name esta en el sendero del rio al oeste de Sotenbori. Una ves estemos en dirección oeste a este debemos esperar a que aparezca el barco turistico para tomar la última pelota dorada de la entrepierda del hombre enmascarado.

Guía para encontrar la ubicación en el mapa donde esta la septíma (7) bola o pelota dorada de Like a Dragon Gaiden.

Una vez reunamos las 7 — esferas del dragón —bolas doradas debemos hablar con Akame para que nos de la ubicación de Shen y que por fin nos pueda conceder nuestro deseo.