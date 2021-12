Los desarrolladores de Halo Infinite aprendieron de las críticas que recibió el pasado evento Tenrai: Fracture, pero parece que están cometiendo nuevos errores con las recompensas del Pase de Batalla del evento de navidad Contingencia de invierno.

Este nuevo evento, que comenzó el martes 21 de diciembre y se extenderá hasta el martes 4 de enero de 2022, permite a los jugadores ganar elementos cosméticos. El problema es que limita las recompensas a una por día y esto no gustó a muchos jugadores.

¿Cuáles son las recompensas del evento Contingencia de invierno de Halo Infinite y cómo ganarlas?

Revestimiento de armadura ‘Peppermint Laughter’ (Risa de menta) – nivel 2

Hombrera derecha para armadura Mark VII – nivel 3

Hombrera izquierda para armadura Mark VII – nivel 4

Revestimiento ‘Peppermint Laughter’ (Risa de menta) para rifle de asalto – nivel 5

Emblema navideño – nivel 6

Emblema navideño – nivel 7

Revestimiento ‘Peppermint Laughter’ (Risa de menta) para pistola – nivel 5

Bolsa de munición para la pierna izquierda de la armadura Mark VII – nivel 9

Revestimiento de armadura ‘Sunset Contessa’ (Puesta del sol) – nivel 10

Para ganar cada recompensa, solo tenemos que jugar una partida de Arena o Batalla por equipos (Team Battle) cada día. Estos modos pertenecen al modo multijugador gratis

¿A qué se deben las críticas contra el evento?

Para ganar todas las recompensas del evento de navidad Contingencia de invierno en Halo Infinite, debemos jugar al menos una partida al día en diez días entre el 21 de diciembre y el 4 de enero. Eso significa que tenemos al menos cuatro «días libres» durante el evento en los que no tenemos que jugar.

El problema es que muchos jugadores están diciendo en redes sociales y los foros oficiales del juego que se están sintiendo obligados a jugar en un tiempo que usualmente no dedican a los videojuegos, si no a pasarlo con sus familias. Es verdad que una partida al día no requiere una gran dedicación, pero dicen que preferirían poder ganar las recompensas a su propio ritmo durante el evento en lugar de tener que dedicar algo de tiempo cada día para poder conseguirlas.

Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Este sistema de recompensas diarias es un problema para ustedes? Esperamos sus comentarios.

Fuente: Halo Waypoint