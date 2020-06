Personajes latinas en los ‘Hero Shooters’: ¿qué opinan las jugadoras?

Los ‘shooters’ multijugador son uno de los géneros de moda. En realidad, son populares desde hace mucho. Enfrentar a otras personas en títulos como Counter-Strike y Halo es una de las actividades más populares en el mundo de los videojuegos desde comienzos de siglo. Pero ha pasado mucho tiempo desde entonces y el género ha evolucionado. Ahora tenemos juegos de disparos en primera persona de todos los estilos y colores, para toda clase de públicos.

Entre estos encontramos los llamados ‘Hero Shooters’. Estos son títulos en los que podemos elegir entre muchos personajes con diferentes habilidades y estilos de juego. Llegan a ser tan variados que muchas veces no elegimos a uno de ellos por cómo se juega, sino por cómo luce o por su personalidad.

Esto ha permitido que podamos jugar con personajes de todas las razas, trasfondos, géneros y orientaciones sexuales. En medio de esto, hemos notado que los tres grandes ‘Hero Shooters’ del momento —Valorant, Overwatch y Apex Legends— ya cuentan con personajes femeninos de origen latinoamericano. Esto ha sido muy celebrado en nuestra parte del mundo, sobre todo por parte de aquellos que insistimos en la importancia de la representación.

Pero también se han oído críticas de quienes consideran que estas se apegan a estereotipos y que son demasiado parecidas entre sí.

Nos parece que la opinión más importante al respecto es la de las jugadoras latinas, así que entrevistamos algunas de ellas para que nos hablen de este tipo de personajes.

Reyna (Valorant)

‘Coronel Masters’ y ‘Marnisha Khan’ son jugadoras colombianas de League of Legends que se vieron atraídas hacia Valorant por ser también un juego de Riot Games. Coronel nos cuenta que este título le pareció un poco más amable con los novatos en comparación con otros ‘shooters’, pero le molesta ver que su comunidad parece haber heredado la toxicidad tan tristemente común en las partidas de LoL.

Con la llegada de la versión 1.0, este juego agregó a Reyna. No es la primera latina del juego, pues ya existe la brasileña Raze, pero sí la primera hispanoamericana. Ella es una ‘duelista’ mexicana que lleva como nombre clave ‘Vampira’. Marnisha nos dice que uno de los motivos por los que la atrajo este personaje es, precisamente, que sea latina. “Una está acostumbrada a ver personajes con rasgos y orígenes extranjeros, la comunidad latina no suele ser tenida en cuenta”. Pero no todo sobre ella le agradó. Agrega que “es el mismo estereotipo de mujer que quieren presentar como ruda, pero a todas luces está sexualizada.”

Esta ha sido una de las principales críticas sobre este personaje. Coronel nos comentó lo siguiente al respecto: “todos copian el mismo molde. Es como si una mujer latina empoderada no puede existir a menos que sea una villana con un nombre en español genérico y un pasado oscuro. También me he dado cuenta que predominan mucho los colores blanco y morado en ellas, pero no entiendo por qué.”

Durante la promoción inicial del personaje, Riot Games presentó a la cosplayer NadyaSonika interpretando a Reyna. Una de las fotos fue duramente criticada, pues muchos la consideran ridícula y sexualizada.

Loba (Apex Legends)

Pero la vampira de Valorant no es la única latina en un ‘Hero Shooter’. Este mismo año conocimos a Loba. Ella es la nueva personaje de Apex Legends que de inmediato se convirtió en la favorita de ‘Maneita’, otra jugadora de Colombia.

“Juego Apex desde su lanzamiento, pero estoy jugando diariamente desde que salió Loba. Pruebo cada personaje cada que sale, pero me enamoré de ella”. Cuando le preguntamos si ese gusto estaba relacionado con que fuera una personaje latina, respondió: “por supuesto. Influyó el hecho de que es mujer, latina, femenina, poderosa y sexi. Aunque el que sea un personaje hermoso y lleno de misterio sea un cliché.”

Parece que las jugadoras están al tanto de los clichés que afectan a estas chicas, pero los aceptan ya que, para ellas, sus aspectos positivos sobrepasan a los negativos. Sobre esos estereotipos, Maneita afirma, “creo que es algo que siempre pasa con los personajes latinos, no solamente con las mujeres. Sería genial salir un poco de los clichés, pero me parece que ni Sombra, ni Loba, rayan en lo insoportable.”

Sombra (Overwatch)

Este personaje de Overwatch —cuya voz pertenece a la colombiana Carolina Ravassa— fue una de las primeras en ser agregadas al juego después de su lanzamiento y se convirtió en un ícono para las ‘gamers’ latinoamericanas. La jugadora mexicana ‘Ake Rubio’ es buena muestra de eso. “Aunque sí es importante que sea latina, todo sobre el personaje me resultó atractivo: su historia de mercenaria, tonos morados, estilo de cabello, actitud burlona y que sea una ‘hacker’. Dio en el clavo respecto a mis tendencias y el ser mexicana sólo fue un plus. De hecho, no soy buena usándola en el juego.”

Ake demuestra su amor por el personaje llevando su logo tatuado en un brazo.

Algunos jugadores han notado que estas tres personajes —Reyna, Loba y Sombra— también comparten otra característica: todas usan palabras en español al azar en sus diálogos en inglés. Aunque ha sido criticado como un cliché, Ake nos dice que esto es algo que en realidad hacen algunas personas que conoce, pero que viven fuera de su país, incluyendo a su tío. También nos recuerda que eso es habitual de los personajes latinos en las películas.

Aunque Sombra es una mujer sexi, tal vez es la menos sexualizada entre las tres personajes de las que hablamos aquí. Ake dice que el tema de la sexualización en las latinas no la sorprende. Igual que las anteriores entrevistadas, hace referencia al ‘molde’ de este tipo de personajes.

También ve de forma agradable que incluyan estas mezclas de culturas en los videojuegos. “Antes se sentía algo forzado, pero cada vez es más fácil encontrar dicha diversidad cultural en los mismos equipos desarrolladores. Quizá es quisquilloso de mi parte, pero me gustaría ver más regiones representadas fuera de México y Brasil.”

No le falta razón. Cuando se presentan personajes latinos en videojuegos, suelen pertenecer a estos dos países. Es verdad que todos somos ‘hermanos latinoamericanos’ y podemos sentir a estas representaciones como propias, pero nos gustaría mucho ver, por ejemplo, algún protagonista colombiano en un videojuego y que no sea un narcotraficante. Entre los pocos que podemos pensar están Tavo «Nomad» Rojas, de Call of Duty: Black Ops III; Emilio Nariño, de Rainbow Six: Rogue Spear; y Zarina, de The King of Fighters XIV , que es más brasileña que colombiana.

Es verdad que no necesitamos que un personaje sea latino para que nos agrade o nos podamos identificar con él o ella, pero siempre es algo de agradecer. Estas jugadoras han encontrado en este trío de personajes algo especial y queremos que muchas más personas puedan sentir lo mismo.

La representación es importante. Ojalá que en el futuro tengamos más personajes latinas en toda clase de juegos, que no todas ellas sean criminales y que no tengan una curiosa afinidad por el color morado.