Horizon Zero Dawn, lanzado en 2017 para PlayStation 4, fue una verdadera sorpresa. En una generación dominada por las secuelas, esta nueva franquicia conquistó a millones con su intrigante mundo, inspiradora historia, carismáticos personajes y excelentes mecánicas de juego. Su esperada secuela fue anunciada en el evento The Future of Gaming para PlayStation 5. Se llama Horizon Forbidden West y esto es todo lo que conocemos al respecto.

¿Cuál es la historia de Horizon Forbidden West?

Como podemos ver en el tráiler, este juego se desarrollará en un tiempo no especificado después de Horizon Zero Dawn. La protagonista es nuevamente Aloy, cuyo mundo se encuentra de nuevo en peligro. En esta ocasión, la amenaza parece ser una plaga roja que infecta la tierra y a los seres vivos, acabando con los recursos que los habitantes necesitan para vivir.

Además de esa plaga, parecen haber otras amenazas. En el final de Zero Dawn vimos cómo Sylens logró hacerse con el núcleo de HADES. Él regresa en el tráiler con nuevos aliados y la capacidad de modificar los robots con una nueva luz amarilla. No sabemos qué implica esto, pero muchos creemos que él será uno de los villanos y tendremos que detener sus planes. También vemos nuevas tribus que servirán como enemigas de Aloy y tienen la capacidad de controlar a las máquinas igual que ella.

¿Dónde se desarrollará Horizon Forbidden West?

Como su nombre lo indica, la saga viaja al Oeste. Tras ver el tráiler y descubrir caracteres orientales, algunos llegaron a pensar que nos encontraríamos en China. Esto no es cierto. El juego no abandonará Estados Unidos.

De hecho, vemos puntos muy prominentes del norte de California, como el puente Golden Gate y la pirámide de Transamerica, ambos ubicados en San Francisco. Los elementos culturales orientales vistos allí están presentes debido a la presencia de un Barrio Chino en la ciudad.

Según otro video presentado por Mathijs de Jonge, director del juego, el nombre Forbidden West (Oeste prohibido) se refiere a un área que va desde Utah hasta el Océano Pacífico. El mapa será mucho más grande que el de su predecesor.

¿Podremos sumergirnos bajo el agua?

Así es. El tráiler nos muestra a Aloy buceando y el escenario —California— promete que el océano jugará un rol muy importante en el mapa. Esta es una gran diferencia respecto a Horizon Zero Dawn, pues aunque la protagonista podía nada en ese juego, no podía sumergirse para explorar el fondo de los lagos y ríos que encontramos.

También vemos que debemos usar un dispositivo para poder permanecer una buena cantidad de tiempo bajo el agua sin ahogarnos. No sabemos si lo tendremos desde el comienzo, debemos forjarlo o lo obtendremos a lo largo del desarrollo del juego.

Por si fuera poco, Guerrilla reveló que podremos encontrar muchas zonas secretas bajo el agua. No descartamos que también tengamos que combatir robots submarinos.

¿Cuáles serán las nuevas máquinas?

En el tráiler pudimos ver a algunos viejos conocidos como los Chargers, que podemos montar, y los cocodrilescos Snapmaws, pero también dimos las primeras miradas a nuevas criaturas robóticas.

Esta enorme tortuga robot, a la que Guerrilla se refiere como Shell-Snapper, parece ser una máquina de recolección. La vegetación crece sobre ella, por lo que nos puede sorprender en cualquier momento levantándose del suelo.

Los Sunwings que patrullan los cielos nos recuerdan a esas criaturas prehistóricas llamadas pterodáctilos. Sus alas parecen paneles de energía solar. Esperamos poder montarlas al controlarlas. ¿Se imaginan poder sobrevolar el mapa?

Los Tremortusks también recuerdan a otra criatura extinta: los mamuts. Lucen bastante peligrosos y el que otra tribu pueda controlarlos es preocupante.

El Bristleback es otra nueva máquina que vimos en el tráiler y que recuerda mucho a los Behemoth del primer juego, pero tienen un diseño diferente.

Estas no serán las únicas nuevas máquinas que encontremos en Horizon Forbidden West. Guerrilla ha dicho que «los jugadores descubrirán docenas de nuevas máquinas que debemos escanear y estudiar para poder combatir exitosamente».

¿Qué papel jugarán HADES y otros subprogramas de GAIA en Forbidden West?

No es claro aún, pero es casi seguro que Sylens está usando el conocimiento adquirido del núcleo de HADES para llevar a cabo sus planes. Por su parte, la plaga roja parece tener un origen botánico, lo que ha hecho que surja la teoría de que está relacionada con DEMETER. Después de todo, esta función ya demostró estar activa mediante las flores de metal con poemas que encontramos en el primer juego.

Otra teoría al respecto involucra las peligrosas tormentas que vemos en el tráiler y que también fueron mencionadas por Guerrilla. Son tan poderosas que algunos argumentan que pueden ser herramientas terraformadoras controladas por HADES.

Todo esto es especulación. Tendremos que esperar a conocer más sobre la historia del juego.

¿Horizon Forbidden West llegará a PC?

La futura llegada de Horizon Zero Dawn a PC ha hecho que muchos crean que el mismo destino le depara a su secuela. No lo descartamos, pero de momento solo se ha dicho que el juego es exclusivo para PlayStation 5.

En el caso de que el juego si vaya a ser anunciado para PC, es probable que primero pasen varios años.

¿Cuándo saldrá a la venta Horizon Forbidden West?

Guerrilla ya informó que esperan lanzar el juego en 2021. No dieron una fecha exacta y tenemos que considerar la posibilidad de que se aplace hasta 2022. Esperamos que no sea así.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información sobre Horizon Forbidden West! Les recomendamos que lo agreguen a sus marcadores del navegador para que se mantengan informados.