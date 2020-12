Poco antes del lanzamiento de Immortals: Fenyx Rising pudimos ver un divertido tráiler ‘crossover’ con la serie de Cartoon Network Hora de Aventura. En ese momento nos preguntamos si en el futuro veríamos contenido basado en dicha serie para el nuevo juego de mundo abierto de Ubisoft. La respuesta es un rotundo ‘sí’.

En este tráiler podemos ver la misma animación que ya nos revelaron en el anterior video, pero al final vemos en acción el contenido del nuevo paquete DLC. Lo más notable es la armadura inspirada en Finn el humano, incluyendo su icónica capucha. También transforma a Phosphor, el fenix acompañante, en Jake el Perro y a uno de los unicornios en la adorable Lady Rainicorn.

Aunque el tráiler dice que el paquete de personajes de Hora de Aventura para Immortals: Fenyx Rising ya está disponible, no podemos encontrarlo todavía en las tiendas digitales y no podemos confirmar su precio.

Esta no es la primera vez que Finn y Jake aparecen en un juego de Ubisoft. Desde 2019 podemos encontrarlos como personajes controlables en el divertido juego de peleas Brawlhalla.

Este juego ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia y PC. Ha sido fuertemente comparado con The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

Fuente: canal oficial de Ubisoft Latinoamérica en YouTube