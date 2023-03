¡Sonic está muerto! En el juego gratis The Murder of Sonic the Hedgehog debemos resolver el misterio de su asesinato

Es el cumpleaños de Amy Rose y sus amigos van a celebrarlo con una ‘murder party’. Es decir, una fiesta en la que jugarán a resolver un asesinato. La primera víctima es Sonic, pero hay algo siniestro detrás de este juego. Vamos a resolver el asesinato de nuestro querido erizo azul en The Murder of Sonic the Hedgehog, un juego gratis que ya está disponible en Steam.

Aunque este juego no es desarrollado por Sonic Team, es un producto oficial de Sega para celebrar el día de los inocentes. Pero que sea una broma del 1 de abril no significa que no sea un buen título. Pueden ver su tráiler a continuación.

Este juego es una novela visual en la que tenemos que hablar con rostros conocidos del universo Sonic para recopilar pistas y desenmarañar el misterio. Es una experiencia corta y sencilla, pero divertida.

¿Cómo descargar gratis el juego The Murder of Sonic the Hedgehog?

Solo tienen que ir a la página oficial del juego en Steam, iniciar sesión con su cuenta y descargarlo. El juego sobre el asesinato de Sonic es gratis y solo pesa 443 MB. Tampoco requiere un computador exigente.

Resolver el misterio del asesinato de Sonic the Hedgehog nos ayudará a distraernos mientras se pone a la venta Sonic Origins Plus, que agrega varios juegos de Game Gear y a Amy Rose controlable al juego que salió el año pasado.

El único problema de este juego es que solo está en inglés. No tiene textos traducidos al español.

Fuente: comunicado oficial de Sega